Нардеп Арсеній Пушкаренко: Оздоровлення та лікування «чорнобильців» в пріоритеті у нашої команди

Унікальний лікувально-реабілітаційний заклад для учасників та ліквідаторів аварії на ЧАЕС працює в с. Капітанівка Київської області. Це – Лікувально-реабілітаційний центр імені В.Т. Гуца. З його роботою та умовами ознайомилися народні депутати України, фракція «Слуга Народу», Арсеній Пушкаренко та Тетяна Грищенко.
Житомирщина – один з найбільш постраждалих регіонів України від аварії на ЧАЕС. Жителі області були одними з перших, хто виїхав на місце трагедії та брав участь у ліквідації наслідків аварії. Ліквідатори врятували світ від ядерної загрози. Проте втратили найдорожче – своє здоров’я.
Відтепер, завдяки сприянню народних депутатів України від фракції «Слуга Народу», ліквідатори мають можливість відновитися, пройти курс лікування та реабілітації у спеціалізованому центрі, який діє на Київщині.
«У нас в області на сьогодні нараховується 266 тисяч постраждалого населення. З них 8604 чоловіки – це учасники ліквідації аварії, з яких 1400 – інваліди першої групи. Для інвалідів 1-ої групи 1, 2, 3-ої категорій держава дає кошти на санаторно-курортне лікування. У цьому році держава виділила на житомирських ліквідаторів 4040 путівок, а це – 33,4 мільйонів гривень. Це найбільше за всю історію»
, - говорить голова Добровільної асоціації «Дзвони Чорнобиля», генерал Леонід Антонюк.
Як розповідає директор закладу Василь Апостолов, цей Центр є унікальним. Він створений у 1995 році спеціально для реабілітації ліквідаторів аварії на ЧАЕС. «За час існування тут оздоровилося 17 тисяч «чорнобильців». Цей заклад акредитований в МОЗі як багатопрофільна лікарня, як стаціонар. Ми маємо біля дев’яти ліцензій на медичні послуги: терапія, неврологія, кардіологія, травматологія, ендоскопія».
Тут функціонує 4 відділення на 160 місць. Відпочиваючі перебувають у комфортних номерах, мають доступ до всього комплексу лікувальних та профілактичних процедур. Для ліквідаторів перебування в Центрі та забезпечення ліками повністю безкоштовне.
Зараз у Центрі лікується група з Житомирщини. З ними зустрілися народний депутат України, голова Житомирської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко та народна депутатка України Тетяна Грищенко.
Під час зустрічі народні депутати нагородили працівників закладу грамотами та подяками. А також відзначили медалями героїв-ліквідаторів.
«Тут, в Центрі, сьогодні оздоровлюються ліквідатори з усієї області. Ми приїхали їх привітати, поспілкуватися, подивитися, в яких умовах вони проживають та лікуються», - розповів народний депутат Арсеній Пушкаренко.
Як зазначив нардеп, минуле скликання Верховної Ради прийняло ганебне рішення і скасувало пільги «чорнобильцям» і ліквідаторам. Але саме за ініціативи фракції «Слуга Народу» був проголосований та невідкладно підписаний Президентом законопроєкт 4555 про суттєве збільшення пенсій «чорнобильцям» з інвалідністю. Крім нього, є ще 10 зареєстрованих законопроєктів щодо поновлення пільг та покращення соціального захисту «чорнобильців».
А поки ці законопроєкти опрацьовуються Верховною Радою, одним з найгостріших питань, що турбують «чорнобильців», залишається питання санаторно-курортного лікування. Причому вирішується воно, на жаль, майже у «ручному режимі» завдяки взаємодії народних депутатів, обласної ради та організацій «чорнобильців».
Через те, що лікувально-реабілітаційний центр є державним підприємством, проблеми для нього типові. В першу чергу – фінансування. Адже для підтримання гідного рівня умов перебування та послуг необхідні чималі кошти.
«Є сьогодні проблематика по фінансуванню цього закладу, і я, як народний депутат, як член бюджетного комітету, звичайно буду втручатися, буду докладати всіх зусиль, щоб була підтримка цього закладу. В синергії ми – від центральної до місцевої влади – сьогодні працюємо, щоб максимально створити умови для лікування та оздоровлення. Для Президента Володимира Зеленського і для нашої команди «Слуга Народу» повернення пільг, соціального захисту, оздоровлення і лікування наших ліквідаторів, наших «чорнобильців» – зараз питання номер один
», – підкреслює Арсеній Пушкаренко.
Пресслужба політичної партії «Слуга Народу»
Група ліквідаторів аварії на ЧАЕС від Житомирщини разом з народними депутатами Арсенієм Пушкаренко та Тетяною Грищенко