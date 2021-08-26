Заместитель мэра сообщил, сколько домов в Житомире уже готовы к отопительному сезону

В Житомире продолжается подготовка к отопительному сезону 2021-2022 годов. Готовность внутридомовых сетей системы отопления к приему теплоносителя проверяет специальная комиссия. Как пояснили в городском совете, в состав комиссии входят специалисты КП «Житомиртеплокоммунэнерго», Управления Госэнергонадзора в Житомирской области и представители управляющих компаний или ОСМД.
В настоящее время готовность многоквартирных домов и ведомственных зданий составляет 75%.
«Готовность жилого фонда составляет 75%. Это касается домов управляющих компаний и ОСМД, а также всех наших ведомственных зданий, которые получают тепловую энергию централизованно. Таких домов в Житомире - 986», - рассказал заместитель городского головы Сергей Кондратюк.
Работают коммунальные службы и над текущим ремонтом тепловых сетей.
«Всего на балансе КП «Житомиртеплокоммунэнерго» - 205 км тепловых сетей. Их необходимо поэтапно заменять. До пандемии за финансирование из местного бюджета и сотрудничества с SECO, NEFCO и ЕБРР в Житомире ежегодно удавалось заменять до 10 км сетей. В этом году, в связи с отсутствием финансирования и из-за пандемии, планируем заменить 2 км труб», - добавил заместитель мэра.
Напомним, что решение о начале отопительного сезона будет принимать исполнительный комитет городского совета при условии, что среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд не превышает +8 градусов. Прошлогодний отопительный сезон начали 15 октября.