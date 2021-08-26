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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 26 » 13:13:57

Заместитель мэра сообщил, сколько домов в Житомире уже готовы к отопительному сезону

Сегодня, 13:13:57 414 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Заместитель мэра сообщил, сколько домов в Житомире уже готовы к отопительному сезону

 В Житомире продолжается подготовка к отопительному сезону 2021-2022 годов. Готовность внутридомовых сетей системы отопления к приему теплоносителя проверяет специальная комиссия. Как пояснили в городском совете, в состав комиссии входят специалисты КП «Житомиртеплокоммунэнерго», Управления Госэнергонадзора в Житомирской области и представители управляющих компаний или ОСМД.

В настоящее время готовность многоквартирных домов и ведомственных зданий составляет 75%.
 

«Готовность жилого фонда составляет 75%. Это касается домов управляющих компаний и ОСМД, а также всех наших ведомственных зданий, которые получают тепловую энергию централизованно. Таких домов в Житомире - 986», - рассказал заместитель городского головы Сергей Кондратюк.


Работают коммунальные службы и над текущим ремонтом тепловых сетей.
 

«Всего на балансе КП «Житомиртеплокоммунэнерго» - 205 км тепловых сетей. Их необходимо поэтапно заменять. До пандемии за финансирование из местного бюджета и сотрудничества с SECO, NEFCO и ЕБРР в Житомире ежегодно удавалось заменять до 10 км сетей. В этом году, в связи с отсутствием финансирования и из-за пандемии, планируем заменить 2 км труб», - добавил заместитель мэра.


Напомним, что решение о начале отопительного сезона будет принимать исполнительный комитет городского совета при условии, что среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд не превышает +8 градусов. Прошлогодний отопительный сезон начали 15 октября.
Тэги: отопительный сезон, Житомир, отопление
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:32:19, Сегодня [Материал]

а газ уже купили, что "готовность" проверяют?
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