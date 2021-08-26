«Наш край» долучився до святкування Дня Незалежності в усіх куточках Житомирщини

«Мені особливо було приємно взяти участь у святкуванні Дня села старостинського округу Любовичі. Вдвічі приємно тому, що моє коріння саме з цієї сільської ради. Я народився в селі Ялцівка Любовицької сільської ради, зараз це Любовицький старостинський округ. Приємно було побачити земляків та привітати їх. Вдвічі було приємно привітати учасників бойових дій в зоні АТО. Їх в старостинському окрузі – 11 хлопців. Було організовано чудовий концерт художньої самодіяльності та народного колективу «Любовчанка» на чолі з незмінним керівником Любов’ю Артеменко», - зазначає Сергій Диняк.