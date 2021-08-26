«Наш край» долучився до святкування Дня Незалежності в усіх куточках Житомирщини

Днями у всіх куточках Житомирської області весело відзначили 30-річчя Незалежності України. Багато селищ і сіл напередодні та в День Незалежності святкували ще й дні своїх населених пунктів.
До святкувань долучились депутати Житомирської обласної ради, народні обранці та волонтери від «Нашого краю».
Сергій Диняк, голова Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край», депутат Житомирської обласної ради, привітав село Ялцівка Любовицького старостинського округу з Днем села.
«Мені особливо було приємно взяти участь у святкуванні Дня села старостинського округу Любовичі. Вдвічі приємно тому, що моє коріння саме з цієї сільської ради. Я народився в селі Ялцівка Любовицької сільської ради, зараз це Любовицький старостинський округ. Приємно було побачити земляків та привітати їх. Вдвічі було приємно привітати учасників бойових дій в зоні АТО. Їх в старостинському окрузі – 11 хлопців. Було організовано чудовий концерт художньої самодіяльності та народного колективу «Любовчанка» на чолі з незмінним керівником Любов’ю Артеменко», - зазначає Сергій Диняк.
Також день села відсвяткували і в Тепениці Олевської громади. До привітань долучився депутат Коростенської районної ради від партії «Наш край» Олександр Ковальчук.
У Хорошеві відсвяткували 476-ту річницю селища, а на День Незалежності влаштували активний велопробіг. Депутат Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край» Анатолій Подік подарував жителям громади цінні подарунки.
День селища Биківка відсвяткували в Романівській громаді. Організував веселощі Ігор Ходак, депутат Житомирської обласної ради від «Нашого краю». Жителі Биківки танцювали та співали на головній площі селища, для дітей було безліч ігор та розваг. Також за підтримки Ігоря Ходака гучно відсвяткували День Незалежності нашої держави у Любарській, Чуднівській, Миропільській, Романівській громадах.
Долучилися до привітань прихильники політичної партії «Наш край» в Малинській, Житомирській, Бердичівській, Андрушівській, Попільнянській, Овруцькій громадах. Волонтери дарували кульки, роздавали партійні газети, а також вітали жителів своїх ОТГ з прекрасним святом миру, добра, любові, патріотизму та єдності – Днем Незалежності України!