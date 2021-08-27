Более 200 учеников гимназии №23 проведут учебный год в другой школе. ВИДЕО

"Там в прошлом учебном году завершили обучение ученики третьих классов, они перешли в четвертый и там остаются - это три четвертых класса, - рассказывает директор гимназии Игорь Баранов. - Туда же пойдут и первоклассники, соответственно пять первых классов будут учиться там. График организован, никаких накладок нет. Обучение спланировано, расписание звонков и расписание занятий уже есть".