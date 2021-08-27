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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 27 » 09:05:33

Более 200 учеников гимназии №23 проведут учебный год в другой школе. ВИДЕО

Сегодня, 09:05:33 525 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Более 200 учеников гимназии №23 проведут учебный год в другой школе. ВИДЕО

 В Житомире 230 учеников гимназии №23 первого сентября пойдут в школу №33. Речь идет об учениках первых и четвертых классов. Все потому, что два месяца назад начали реконструкцию старого корпуса гимназии, где и училась младшая школа.

Все дети будут учиться в первую смену, информирует "Суспільне".
 

"Там в прошлом учебном году завершили обучение ученики третьих классов, они перешли в четвертый и там остаются - это три четвертых класса, - рассказывает директор гимназии Игорь Баранов. - Туда же пойдут и первоклассники, соответственно пять первых классов будут учиться там. График организован, никаких накладок нет. Обучение спланировано, расписание звонков и расписание занятий уже есть".


Реконструкция старого корпуса гимназии началась два месяца назад. За это время компания-подрядчик провела демонтажные работы, усилила окна и фундамент. Сейчас работают над обустройством кровли и внутренними работами непосредственно в помещении.
 

"По срокам мы успеваем, - говорит мастер строительства Ольга Зубарь. - Мы провели большую часть демонтажных работ, сейчас демонтируем кровлю, есть все материалы для ее обустройства. Сделали демонтаж окон, усиление оконных арок, также усилили фундамент здания. Сейчас идут отделочные работы - в сроки мы укладываемся".


Сдать помещение в эксплуатацию, согласно проекту, должны до августа следующего года.
 
 


Предыстория


В начале 2019 года в старом корпусе Житомирской гуманитарной гимназии №23 частично обвалился потолок. Две сотни первоклашек были переведены из аварийного помещения в другие корпуса школы и в помещения Житомирского государственного университета имени Ивана Франко. Позже было принято решение не реконструировать старое здание, которому уже почти 100 лет, а построить полностью новый школьный корпус

7 февраля 2020 года на сессии городского совета вернулись к идее реконструкции старого корпуса гуманитарной гимназии №23 и выделили 100 тыс. грн на изготовление проектно-сметной документации. Для начала ремонта перекрытия здания старого корпуса гимназии №23 собирались выделить 1,5 млн грн. А пока часть учеников перевели в корпус на Б. Бердичевской. Родители детей выступали против такого решения.

В сентябре 2020 года начальник управления капитального строительства горсовета озвучил примерную стоимость ремонта корпуса – 15 млн грн.

В апреле 2021 года Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на ремонтно-реставрационные работы старого корпуса гуманитарной гимназии №23. Тендер выиграла компания "АртХаус". За ремонт ей заплатят 28,2 млн грн.
Тэги: гимназия, школьники, Житомир, Ремонт
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