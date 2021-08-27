Более 200 учеников гимназии №23 проведут учебный год в другой школе. ВИДЕО

В Житомире 230 учеников гимназии №23 первого сентября пойдут в школу №33. Речь идет об учениках первых и четвертых классов. Все потому, что два месяца назад начали реконструкцию старого корпуса гимназии, где и училась младшая школа.
Все дети будут учиться в первую смену, информирует "Суспільне".
"Там в прошлом учебном году завершили обучение ученики третьих классов, они перешли в четвертый и там остаются - это три четвертых класса, - рассказывает директор гимназии Игорь Баранов. - Туда же пойдут и первоклассники, соответственно пять первых классов будут учиться там. График организован, никаких накладок нет. Обучение спланировано, расписание звонков и расписание занятий уже есть".
Реконструкция старого корпуса гимназии началась два месяца назад. За это время компания-подрядчик провела демонтажные работы, усилила окна и фундамент. Сейчас работают над обустройством кровли и внутренними работами непосредственно в помещении.
"По срокам мы успеваем, - говорит мастер строительства Ольга Зубарь. - Мы провели большую часть демонтажных работ, сейчас демонтируем кровлю, есть все материалы для ее обустройства. Сделали демонтаж окон, усиление оконных арок, также усилили фундамент здания. Сейчас идут отделочные работы - в сроки мы укладываемся".
Сдать помещение в эксплуатацию, согласно проекту, должны до августа следующего года.
7 февраля 2020 года на сессии городского совета вернулись к идее реконструкции старого корпуса гуманитарной гимназии №23 и выделили 100 тыс. грн на изготовление проектно-сметной документации. Для начала ремонта перекрытия здания старого корпуса гимназии №23 собирались выделить 1,5 млн грн. А пока часть учеников перевели в корпус на Б. Бердичевской. Родители детей выступали против такого решения.
В сентябре 2020 года начальник управления капитального строительства горсовета озвучил примерную стоимость ремонта корпуса – 15 млн грн.
В апреле 2021 года Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на ремонтно-реставрационные работы старого корпуса гуманитарной гимназии №23. Тендер выиграла компания "АртХаус". За ремонт ей заплатят 28,2 млн грн.