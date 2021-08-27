Довбиська спецшкола-інтернат на Житомирщині продовжить свою роботу

Довбиська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей з порушеннями розумового розвитку, що знаходиться в Новоград-Волинському районі Житомирщини відкрила перший клас.
- До цього набирати перші класи було заборонено. 3 роки над закладом висіла загроза ліквідації
. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук нардеп Павло Сушко.
Він наголосив, що після того, як у ситуацію втрутилася ТСК, залучила представників місцевих служб, відповідні департаменти ОДА та прокуратури –
За його словами проблему вдалося вирішити тільки після роботи тимчасової слідчої комісії, чиновників та прокуратури.
«Перший дзвоник для першачків таки пролунає в Довбиській спеціальній школі на Житомирщині. Цього року в перший клас підуть 11 дітей. Повернуться за парти рідної школи і учні 3-го класу. Поповняться учнями і 5-й, 6-й, 7-й та 10-й класи Довбиської школи
», - йдеться у повідомленні.
Батьки скаржилися на нескінченні перевірки, залякування та відсутність набору дітей до 1-го класу. Більшість з них пройшла через інклюзію, в тому числі хлопчик з багатодітної родини, мама якого розповідала про негативний досвід навчання у масовій школі. Так, в 4-му класі дитина досі не вміє читати. Вчитель через брак ресурсу та досвіду роботи з такими дітьми змушувала його присідати, аби він не відволікав інших учнів та був чимось зайнятий. До дитини застосовувалися образливі слова.
За словами нардепа, в процесі роботи комісії була скасована «ганебна постанова» Кабінету міністрів №586
, яку підписував Прем’єр міністр України Денис Шмигаль.
- Діти отримали можливість здобувати освіту відповідно до їхніх потреб. Бути в колі однолітків та фахівців, які забезпечують для них прийнятні умови розвитку і навчання. Кожна дитина – унікальна. Не може бути єдиного правильного підходу до навчання всіх дітей з особливими освітніми потребами. Хтось почуває себе комфортно в інклюзивному класі, а є ті, для кого це супроводжується постійним стресом та відсутністю будь-якого прогресу у навчанні. Спеціальні школи повинні бути та працювати заради таких дітей
, - зазначає голова слідчої комісії Павло Сушко.
«Довбиська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» є навчально-виховним закладом, який здійснює навчання і виховання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, корекцію особливостей їх розумового і фізичного розвитку. Школа працює за спеціальними навчальними планами і програмами, тут навчаються 102 дитини з 7 районів області.