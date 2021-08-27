Житомир показал средние результаты ВНО, однако две школы попали в ТОП-200 лучших

На образовательном ресурсе "Освіта.ua" опубликовали рейтинг областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года.
В качестве исходных данных для составления рейтинга были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2021 году.
Областные центры в таблице ранжированы по рейтинговым баллам, которые рассчитаны на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания.
"Среднее значение баллов внешнего независимого оценивания полученных участниками тестирования рассчитано как среднее арифметичне результатов всех тестов с учетом несобранных тестов (не преодолел порог "сдал/ не сдал"). Таким тестам при расчете среднего арифметического придано значение "0", поэтому значение среднего балла может составлять менее 100 баллов. Если выпускник школы не явился для сдачи теста, такой тест не учитывался при расчете"
, - объясняют авторы рейтинга
.
В 2021 году Житомир среди областных центров занял 12 место
. Средний балл ВНО - 123,6. Процент тех, кто сдал - 86.
Также стало известно, что по результатам ВНО два учебных заведения Житомира вошли в ТОП-200 лучших
.
Житомирский городской лицей №1 (бывший лицей при ЖГТУ) занял 41 строчку рейтинга, а Житомирская гуманитарная гимназия №1 - 184.