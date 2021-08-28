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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2021 » Август » 28 » 09:36:45

Учитель из Житомира снова вошел в рейтинг лучших педагогов Украины

Сегодня, 09:36:45 444 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Учитель из Житомира снова вошел в рейтинг лучших педагогов Украины

 Учитель информатики житомирской школы №17 Николай Тарасюк прошел отборочный тур национальной премии "Global Teacher Prize UKRAINE" и вошел в ТОП-50 лучших учителей Украины. Об этом сообщается на сайте ОС "Освіторія", которая основала национальной премию.

Николай Тарасюк ведет проект "Розумійка" для детей с особыми образовательными потребностями. Команда сотрудничает с пятью областями Украины и разрабатывает модуль для детей с нарушениями слуха, имеющих синдром Дауна.

Вместе с учениками он работает над новыми направлениями: короткометражные фильмы, анимация, компьютерная графика. На основе полученных знаний дети уже успели создать фильм о буллинге и дискриминации.
 

"Всегда говорю моим ученикам, что время надо использовать с пользой. Вы разрабатываете реальный проект, который может получить жизнь и который можно дальше развивать. Каждый ребенок учится продавать свой проект, создавать свой бренд, общаться с "клиентами", находит идеи, обменивается знаниями! Эти навыки и знания позволят лучше развивать себя в будущем", - рассказал учитель.


Напомним, "Журнал Житомира" уже рассказал о Николае Тарасюке. В прошлом году благодаря своим методам обучения он вошел в десятку лучших учителей страны.
Тэги: учитель, Житомир
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