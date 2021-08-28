Учитель из Житомира снова вошел в рейтинг лучших педагогов Украины

"Всегда говорю моим ученикам, что время надо использовать с пользой. Вы разрабатываете реальный проект, который может получить жизнь и который можно дальше развивать. Каждый ребенок учится продавать свой проект, создавать свой бренд, общаться с "клиентами", находит идеи, обменивается знаниями! Эти навыки и знания позволят лучше развивать себя в будущем", - рассказал учитель.