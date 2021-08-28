Учитель из Житомира снова вошел в рейтинг лучших педагогов Украины

Учитель информатики житомирской школы №17 Николай Тарасюк прошел отборочный тур национальной премии "Global Teacher Prize UKRAINE" и вошел в ТОП-50 лучших учителей Украины. Об этом сообщается на сайте ОС "Освіторія
", которая основала национальной премию.
Николай Тарасюк ведет проект "Розумійка" для детей с особыми образовательными потребностями. Команда сотрудничает с пятью областями Украины и разрабатывает модуль для детей с нарушениями слуха, имеющих синдром Дауна.
Вместе с учениками он работает над новыми направлениями: короткометражные фильмы, анимация, компьютерная графика. На основе полученных знаний дети уже успели создать фильм о буллинге и дискриминации.
"Всегда говорю моим ученикам, что время надо использовать с пользой. Вы разрабатываете реальный проект, который может получить жизнь и который можно дальше развивать. Каждый ребенок учится продавать свой проект, создавать свой бренд, общаться с "клиентами", находит идеи, обменивается знаниями! Эти навыки и знания позволят лучше развивать себя в будущем", - рассказал учитель.
Напомним, "Журнал Житомира
" уже рассказал о Николае Тарасюке
. В прошлом году благодаря своим методам обучения он вошел в десятку лучших учителей страны.