Студентов житомирского вуза принудительно выселяют из общежития – СМИ

«Мне позвонили и попросили забрать свои вещи. Несмотря на то, что я проживаю уже там несколько лет и сделала ремонт в комнате», - рассказала одна из студенток.

«Куда кто поехал я не знаю. Кто к родным, знакомым, некоторых поселили в какой-то другое общежитие. На наши места уже заселили других студентов. А я вынуждена искать жилье, еще и срочно», - рассказывает девушка.

«У нас загруженность всего лишь 50% койко-мест. Мы решили заключить соглашение с Политехникой и таким образом заполнить пустые кровати студентами. Наших студентов только переселят с 4 на 3 этаж, потому что на четвертом будут иностранные студенты», - рассказал проректор по вопросам экономического развития и безопасности Юрий Демьяненко.