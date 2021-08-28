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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Август » 28 » 15:46:47

Студентов житомирского вуза принудительно выселяют из общежития – СМИ

Сегодня, 15:46:47 5287 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Студентов житомирского вуза принудительно выселяют из общежития – СМИ

 В Житомире за несколько дней до начала учебного года студентов Полесского национального университета выселяют из общежития №5 по ул. Льва Толстого, 18. Об этом сообщает сайт «Перший житомирський».
 

«Мне позвонили и попросили забрать свои вещи. Несмотря на то, что я проживаю уже там несколько лет и сделала ремонт в комнате», - рассказала одна из студенток.


По ее словам, из общежития принудительно выселили около 70 студентов.
 

«Куда кто поехал я не знаю. Кто к родным, знакомым, некоторых поселили в какой-то другое общежитие. На наши места уже заселили других студентов. А я вынуждена искать жилье, еще и срочно», - рассказывает девушка.


В университете эту информацию опровергают.
 

«У нас загруженность всего лишь 50% койко-мест. Мы решили заключить соглашение с Политехникой и таким образом заполнить пустые кровати студентами. Наших студентов только переселят с 4 на 3 этаж, потому что на четвертом будут иностранные студенты», - рассказал проректор по вопросам экономического развития и безопасности Юрий Демьяненко.


В тоже время студентка, как и многие другие, уже выселилась из общежития. Другой этаж или общежитие ей университет не предложил.
Тэги: общежитие, Университет, Житомир, студенты
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Комментариев: 2
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 17:09:36, Сегодня [Материал]

---потому что на четвертом будут иностранные студенты---
Тобто аборигени це нижча каста в порівнянні з іноземцями, станово-феодальний лад як він є.
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:47:02, Сегодня [Материал]

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