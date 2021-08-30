Матч ФК «Полесье» и День памяти защитников Украины: дайджест новостей за 28 и 29 августа

В Житомире состоялся очередной матч ФК "Полесье", а на Смолянском кладбище почтили память Героев - главные новости 28 и 29 августа, не вошедшие в основную ленту.
Подобный дайджест на "Журнале Житомира
" будет публиковаться каждый понедельник.
ДТП на трассе Киев-Чоп
28 августа на трассе Киев - Чоп в Житомирской области перевернулся грузовик, перевозивший кирпичи.
По информации патрульной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло примерно на 202 километре международной трассы. Водитель не пострадал.
Фото: патрульная полиция
Матч "Полесье" и приезд звездных гостей
28 августа на центральном стадионе Житомира в рамках Первой лиги ФК "Полесье" принимал ФК "Альянс". На матче присутствовали звездные гости - Андрей Шевченко и Александр Усик.
Игра закончилась победой "Полесья" со счетом 3:1. За Житомирян забивали Нестеров и дважды Коломоец.
Фото: ФК "Полісся"
Патриотический забег
Накануне Дня памяти защитников Украины в Житомире состоялся патриотический забег в память о погибших воинах.
Участниками забега стали несколько сотен житомирян и гостей города, среди которых родные погибших Героев и ветераны, волонтеры, молодежь, спортсмены, неравнодушные граждане.
Они преодолели дистанцию в 1,2 километра, чтобы почтить память погибших земляков, которые ценой собственной жизни защищали Родину.
Фото: ЖГС
День памяти защитников Украины
29 августа в Житомире на Смолянском кладбище почтили память военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Участие в мероприятии приняли семьи и друзья погибших, духовенство, руководство города, военнослужащие и общественность.
Фото: ЖГС
Хранил дома 20 кг янтаря - оказался на скамье подсудимых
В Житомирской области судили жителя Коростеня, который без документов хранил дома более 20 кг янтаря.
Мужчина не смог объяснить происхождение камней, поэтому приговором суда
ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с испытательным сроком 2 года.