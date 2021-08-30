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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Август » 30 » 08:38:07

Матч ФК «Полесье» и День памяти защитников Украины: дайджест новостей за 28 и 29 августа

Сегодня, 08:38:49 342 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Матч ФК «Полесье» и День памяти защитников Украины: дайджест новостей за 28 и 29 августа

 В Житомире состоялся очередной матч ФК "Полесье", а на Смолянском кладбище почтили память Героев - главные новости 28 и 29 августа, не вошедшие в основную ленту.

Подобный дайджест на "Журнале Житомира" будет публиковаться каждый понедельник.
 

ДТП на трассе Киев-Чоп


28 августа на трассе Киев - Чоп в Житомирской области перевернулся грузовик, перевозивший кирпичи.

По информации патрульной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло примерно на 202 километре международной трассы. Водитель не пострадал.

Фото: патрульная полиция
 

Матч "Полесье" и приезд звездных гостей


28 августа на центральном стадионе Житомира в рамках Первой лиги ФК "Полесье" принимал ФК "Альянс". На матче присутствовали звездные гости - Андрей Шевченко и Александр Усик.

Игра закончилась победой "Полесья" со счетом 3:1. За Житомирян забивали Нестеров и дважды Коломоец.


 

Фото: ФК "Полісся"
   

Патриотический забег


Накануне Дня памяти защитников Украины в Житомире состоялся патриотический забег в память о погибших воинах.

Участниками забега стали несколько сотен житомирян и гостей города, среди которых родные погибших Героев и ветераны, волонтеры, молодежь, спортсмены, неравнодушные граждане. 

Они преодолели дистанцию ​​в 1,2 километра, чтобы почтить память погибших земляков, которые ценой собственной жизни защищали Родину.





Фото: ЖГС
 

День памяти защитников Украины


29 августа в Житомире на Смолянском кладбище почтили память военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Участие в мероприятии приняли семьи и друзья погибших, духовенство, руководство города, военнослужащие и общественность.





Фото: ЖГС
 

Хранил дома 20 кг янтаря - оказался на скамье подсудимых


В Житомирской области судили жителя Коростеня, который без документов хранил дома более 20 кг янтаря.

Мужчина не смог объяснить происхождение камней, поэтому приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с испытательным сроком 2 года.
Тэги: Выходные, Подборка, дайджест
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