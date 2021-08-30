Школи Вільшанської громади зможуть економити під час опалювального сезону

В усіх школах Вільшанської громади на Житомирщині встановили твердопаливні котли, в окремих закладах триває процес заміни дерев’яних вікон на металопластикові. Про це розповів голова Вільшанської об’єднаної територіальної громади Сергій Мельник.
«Дуже важливим для закладів освіти є опалювальний сезон. Саме тому у минулому навчальному році завершено заміну газових котлів на твердопаливні, у березні 2021 році встановлено модульну котельню у КЗ «Вільшанський ліцей» (два твердопаливні котли потужністю по 250 кВт.). Це дало можливість не лише забезпечити якісний обігрів приміщень, а суттєво економити витрати на енергоносії»,
- розповів він.
Крім того, за словами голови тергромади, цьогоріч з метою енергозбереження Вільшанська сільська рада здійснює заміну дерев’яних віконних блоків на металопластикові, вже замінено дев’ять загальною вартістю 49 927 грн у Карповецькій школі. Наразі проводяться тендерні процедури по закупівлі для цієї ж школи віконних блоків на суму понад півтора мільйони гривень.
Вільшанській громаді постійно допомагає Ігор Ходак, депутат Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край». Меценат долучився до утеплення Карповецької школи, постійно фінансово супроводжував процес переоснащення котельнь. Окрім того, на відкриття котельні у Вільшанському ліцеї подарував 10 тон пелетів.
«Ми усіма силами намагаємося, щоб наші діти навчалися в теплих, затишних та сучасних школах, здобували якісні знання, щоб після навчання у закладах вищої освіти поверталися в свою громаду та розбудовували її, разом творили наше майбутнє», - зазначає Сергій Мельник, голова Вільшанської об’єднаної територіальної громади.
Він додає, що всього у Вільшанській об’єднаній територіальній громаді 4 заклади загальної середньої освіти та 5 дошкільної, де навчається 634 учні та виховується 128 дітей. У школах працює 94 педагогічних та 51 технічний працівник, а в садочках – 17 педагогічних та 16 технічних працівників. Всі вони професійно та якісно виконують свою роботу, сіють розумне, добре, вічне.
Пресслужба політичної партії «Наш край»