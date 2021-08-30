Школи Вільшанської громади зможуть економити під час опалювального сезону

«Ми усіма силами намагаємося, щоб наші діти навчалися в теплих, затишних та сучасних школах, здобували якісні знання, щоб після навчання у закладах вищої освіти поверталися в свою громаду та розбудовували її, разом творили наше майбутнє», - зазначає Сергій Мельник, голова Вільшанської об’єднаної територіальної громади.