Стало известно, в каких школах Житомира больше всего вакцинированных учителей

1 сентября впервые в школу в Житомирской громаде пойдут 3324 первоклассника. Новый учебный год начнется для 33 тысяч житомирских школьников.
В новом учебном году в условиях адаптивного карантина, в случае, если в регионе устанавливается уровень эпидопасности выше зеленого, то в учебных заведениях вводится дистанционное обучение, если коллектив учреждения образования не вакцинирован на 80%.
Поэтому в течение лета педагоги Житомира активно делали прививки и по состоянию на 1 сентября средний показатель вакцинации составляет 83%.
По информации городского совета
, больше всего привитых педагогов в городском лицее №1 и СОШ №19, там 98% коллективов получили вакцину.
Также шесть городских школ пересекли отметку 90% вакцинированных учителей: №36, №27, №28, №24, №17 и №6.
Менее 80% вакцинированных в гимназии №23, СОШ №10 и лицее №25.