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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 1 » 09:05:57

Стало известно, в каких школах Житомира больше всего вакцинированных учителей

Сегодня, 09:05:57 817 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стало известно, в каких школах Житомира больше всего вакцинированных учителей

 1 сентября впервые в школу в Житомирской громаде пойдут 3324 первоклассника. Новый учебный год начнется для 33 тысяч житомирских школьников.

В новом учебном году в условиях адаптивного карантина, в случае, если в регионе устанавливается уровень эпидопасности выше зеленого, то в учебных заведениях вводится дистанционное обучение, если коллектив учреждения образования не вакцинирован на 80%.

Поэтому в течение лета педагоги Житомира активно делали прививки и по состоянию на 1 сентября средний показатель вакцинации составляет 83%.

По информации городского совета, больше всего привитых педагогов в городском лицее №1 и СОШ №19, там 98% коллективов получили вакцину.

Также шесть городских школ пересекли отметку 90% вакцинированных учителей: №36, №27, №28, №24, №17 и №6.

Менее 80% вакцинированных в гимназии №23, СОШ №10 и лицее №25.

Тэги: школы, вакцинация, учебный год, Житомир
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