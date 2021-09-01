Строительство троллейбусной линии на Малёванку планируют закончить в декабре. ФОТО

В Житомире после протестов возобновили строительство новой троллейбусной линии в микрорайон Малёванка. Сейчас работы выполняют с задержкой. На завершающей стадии - прокладка силовых кабелей на втором участке маршрута, информирует "Суспільне
".
"Делаем вторую часть и еще остается один участок до обувной фабрики, - говорит прораб Юрий Левчик. - Копаем траншею, вкладываем кабель, делаем подсыпку. Далее по плану - продолжение кабельной трассы и установка опор для контактной сети. Опоры уже завозим, разгружаем".
В настоящее время местные жители работам не препятствуют.
"На этом этапе люди добрые, - рассказывает Юрий Левчик. - Все решаем на месте: переезды, проходы".
По словам руководителя городского управления транспорта и связи Константина Пидпокровного, рабочая группа изучала спорный аспект строительства, нарушений норм не обнаружили. Сейчас строительство линии выполняется с задержкой. Закончить все работы планируют в декабре.
"Планировали перед тем, как подписывался договор подряда на строительство, что работы будут досрочно завершены ориентировочно в сентябре, - говорит Константин Пидпокровный. - Но идем по графику выполнения работ подрядной организацией. Срок выполнения - декабрь, поэтому пока строительство идет по плану, но с небольшой задержкой".
Фото: Суспільне
Предыстория
Новую троллейбусную линию построят за грантовые средства Европейского банка реконструкции и развития
.
Согласно разработанной схеме движения, троллейбусы на Малёванку
будут курсировать от центра города по существующей линии по улице Леха Качиньского, Чудновской и по новой линии на улице Героев Пожарных.
В июне начали активную фазу строительства
троллейбусной линии.
Из-за протестов жителей улицы Героев Пожарных строительство линии временно приостановили
.