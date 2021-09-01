Строительство троллейбусной линии на Малёванку планируют закончить в декабре. ФОТО

"Делаем вторую часть и еще остается один участок до обувной фабрики, - говорит прораб Юрий Левчик. - Копаем траншею, вкладываем кабель, делаем подсыпку. Далее по плану - продолжение кабельной трассы и установка опор для контактной сети. Опоры уже завозим, разгружаем".

"На этом этапе люди добрые, - рассказывает Юрий Левчик. - Все решаем на месте: переезды, проходы".

"Планировали перед тем, как подписывался договор подряда на строительство, что работы будут досрочно завершены ориентировочно в сентябре, - говорит Константин Пидпокровный. - Но идем по графику выполнения работ подрядной организацией. Срок выполнения - декабрь, поэтому пока строительство идет по плану, но с небольшой задержкой".



Фото: Суспільне



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