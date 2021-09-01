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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 1 » 11:32:23

Строительство троллейбусной линии на Малёванку планируют закончить в декабре. ФОТО

Сегодня, 11:32:23 501 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Строительство троллейбусной линии на Малёванку планируют закончить в декабре. ФОТО

 В Житомире после протестов возобновили строительство новой троллейбусной линии в микрорайон Малёванка. Сейчас работы выполняют с задержкой. На завершающей стадии - прокладка силовых кабелей на втором участке маршрута, информирует "Суспільне".
 

"Делаем вторую часть и еще остается один участок до обувной фабрики, - говорит прораб Юрий Левчик. - Копаем траншею, вкладываем кабель, делаем подсыпку. Далее по плану - продолжение кабельной трассы и установка опор для контактной сети. Опоры уже завозим, разгружаем".


В настоящее время местные жители работам не препятствуют.
 

"На этом этапе люди добрые, - рассказывает Юрий Левчик. - Все решаем на месте: переезды, проходы".


По словам руководителя городского управления транспорта и связи Константина Пидпокровного, рабочая группа изучала спорный аспект строительства, нарушений норм не обнаружили. Сейчас строительство линии выполняется с задержкой. Закончить все работы планируют в декабре.
 

"Планировали перед тем, как подписывался договор подряда на строительство, что работы будут досрочно завершены ориентировочно в сентябре, - говорит Константин Пидпокровный. - Но идем по графику выполнения работ подрядной организацией. Срок выполнения - декабрь, поэтому пока строительство идет по плану, но с небольшой задержкой".







 

Фото: Суспільне


Предыстория


Новую троллейбусную линию построят за грантовые средства Европейского банка реконструкции и развития.

Согласно разработанной схеме движения, троллейбусы на Малёванку будут курсировать от центра города по существующей линии по улице Леха Качиньского, Чудновской и по новой линии на улице Героев Пожарных.

В июне начали активную фазу строительства троллейбусной линии.

Из-за протестов жителей улицы Героев Пожарных строительство линии временно приостановили.
Тэги: Житомир, троллейбусная линия, строительство
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