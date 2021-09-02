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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2021 » Сентябрь » 2 » 13:53:25

Украинцы смогут подать заявление на регистрацию брака через «Дію»

Сегодня, 13:53:25 355 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинцы смогут подать заявление на регистрацию брака через «Дію»

 У украинцев вскоре появится возможность регистрации актов гражданского состояния онлайн, с помощью портала государственных услуг «Дія». Об этом 2 сентября сообщили на Правительственном портале.
 

«Уже вскоре подать заявление на регистрацию брака можно будет через Единый портал государственных услуг «Дія». Услуга будет представлена ​​в октябре на Diia Summit», - сообщил заместитель Министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Сергей Орлов.


По его словам, эта услуга позволит подавать документы на регистрацию брака непосредственно на портале Дія. При этом физические лица не будут предъявлять документы о государственной регистрации актов гражданского состояния, если сведения, содержащиеся в таких документах, имеются в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан.

Также появится возможность платить административный сбор онлайн непосредственно на портале Дія, без подачи в отдел ГРАГС документов о внесении платы.

Кроме подачи заявления на регистрацию брака, украинцы смогут подать через «Дія» заявление для получения повторных свидетельств о браке, рождении, смерти, изменении имени и заказать выдачу 7 видов выписок из государственного реестра актов гражданского состояния граждан.
Тэги: Дія, регистрация брака, документы
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