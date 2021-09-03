Агрессивный мужчина с ножом ворвался в житомирский универститет: его задержали и отправили на лечение

В Житомире мужчина с ножом зашел в здание университета и устроил дебош. Правоохранители оперативно задержали его. Известно, что мужчина находился на медицинском учете.
"Около 13 часов (2 сентября, - ред.) по спецлинии "102" поступило сообщение от работников одного из высших учебных заведений областного центра об агрессивном поведении неизвестного мужчины. По словам заявителей, он зашел в холл и начал угрожать охраннику, а затем и администрации вуза", - информирует полиция Житомирской области.
На место происшествия прибыли наряды спецназовцев патрульной полиции и роты ГУНП, следственно-оперативная группа и задержали мужчину. Как выяснилось, задержанным является 29-летний житомирянин. Полицейские изъяли у него нож.
В результате происшествия никто из работников вуза и студентов не пострадал.
"В настоящее время установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет находился на медицинском учете. Поэтому его поместили в специализированное учреждение для дальнейшего лечения", - добавили в полиции.
В рамках уголовного производства продолжается выяснение обстоятельств происшествия.