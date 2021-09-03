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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Сентябрь » 3 » 09:56:32

Агрессивный мужчина с ножом ворвался в житомирский универститет: его задержали и отправили на лечение

Сегодня, 09:56:52 1105 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Агрессивный мужчина с ножом ворвался в житомирский универститет: его задержали и отправили на лечение

 В Житомире мужчина с ножом зашел в здание университета и устроил дебош. Правоохранители оперативно задержали его. Известно, что мужчина находился на медицинском учете.
 

"Около 13 часов (2 сентября, - ред.) по спецлинии "102" поступило сообщение от работников одного из высших учебных заведений областного центра об агрессивном поведении неизвестного мужчины. По словам заявителей, он зашел в холл и начал угрожать охраннику, а затем и администрации вуза", - информирует полиция Житомирской области.


На место происшествия прибыли наряды спецназовцев патрульной полиции и роты ГУНП, следственно-оперативная группа и задержали мужчину. Как выяснилось, задержанным является 29-летний житомирянин. Полицейские изъяли у него нож.

В результате происшествия никто из работников вуза и студентов не пострадал.
 

"В настоящее время установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет находился на медицинском учете. Поэтому его поместили в специализированное учреждение для дальнейшего лечения", - добавили в полиции.


В рамках уголовного производства продолжается выяснение обстоятельств происшествия.
Тэги: Университет, Житомир, дебош
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1 Name Surname (viewer)   • 12:38:55, Сегодня [Материал]

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