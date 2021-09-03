Пивной забег и концерт Дзидзьо: в Бердичеве впервые проведут Праздник пива

В Бердичеве 4 сентября по случаю 160-летия Бердичевского пивоваренного завода впервые проведут Праздник пива. В программе - экскурсия пивоварней, пивной забег, дегустация пива и концерт Дзидзьо.
Пивной забег Berdychivske Beer Mile на расстояние 1 миля (1609 метров) начнется в 16:00 на площади Художественной, 1.
"Пробежать надо будет: 1609 метров, которые разбиты на 4 этапа по 400 м. Однако, перед каждым этапом, участникам нужно выпить по 300 мл пива", - рассказывают организаторы.
Для участия в этом событии выберут 50 желающих, которые зарегистрируются в https://t.me/BerdychivskeBeerMile
или заполнят форму
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Вечером в 21:00 всех ждет концерт Дзидзьо.
Кроме этих мероприятий, на празднике будет дегустация пива, ярмарка и развлечения. Полная программа праздника по ссылке
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