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Главная » Новости » Житомир » Афиша » 2021 » Сентябрь » 3 » 11:55:35

Пивной забег и концерт Дзидзьо: в Бердичеве впервые проведут Праздник пива

Сегодня, 11:55:35 705 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пивной забег и концерт Дзидзьо: в Бердичеве впервые проведут Праздник пива

 В Бердичеве 4 сентября по случаю 160-летия Бердичевского пивоваренного завода впервые проведут Праздник пива. В программе - экскурсия пивоварней, пивной забег, дегустация пива и концерт Дзидзьо.

Пивной забег Berdychivske Beer Mile на расстояние 1 миля (1609 метров) начнется в 16:00 на площади Художественной, 1.
 

"Пробежать надо будет: 1609 метров, которые разбиты на 4 этапа по 400 м. Однако, перед каждым этапом, участникам нужно выпить по 300 мл пива", - рассказывают организаторы.


Для участия в этом событии выберут 50 желающих, которые зарегистрируются в https://t.me/BerdychivskeBeerMile или заполнят форму.

Вечером в 21:00 всех ждет концерт Дзидзьо.

Кроме этих мероприятий, на празднике будет дегустация пива, ярмарка и развлечения. Полная программа праздника по ссылке.
Тэги: пиво, Бердичев, праздник
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