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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Сентябрь » 3 » 15:47:43

В Житомире внедорожник сбил велосипедиста: на месте ДТП работают медики и полиция. ФОТО

Сегодня, 15:47:43 538 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире внедорожник сбил велосипедиста: на месте ДТП работают медики и полиция. ФОТО

 В Житомире 3 сентября внедорожник сбил велосипедиста. ДТП произошло на улице Ивана Мазепы около 15:00. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.

"Сегодня, около 15 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на улице Ивана Мазепы произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Mitsubishi и велосипедиста", - рассказали в полиции.

Фото: патрульная полиция


Известно, что велосипедист получил телесные повреждения, на место происшествия вызвали медиков.

Патрульные обеспечивают охрану место дорожно-транспортного происшествия.

 
Тэги: дтп, велосипедист, Житомир
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