В Житомире внедорожник сбил велосипедиста: на месте ДТП работают медики и полиция. ФОТО

В Житомире 3 сентября внедорожник сбил велосипедиста. ДТП произошло на улице Ивана Мазепы около 15:00. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.
"Сегодня, около 15 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на улице Ивана Мазепы произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Mitsubishi и велосипедиста"
, - рассказали в полиции.
Фото: патрульная полиция
Известно, что велосипедист получил телесные повреждения, на место происшествия вызвали медиков.
Патрульные обеспечивают охрану место дорожно-транспортного происшествия.