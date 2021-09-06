«Здесь очень хорошие люди»: французским велопутешественникам провели экскурсию по Житомиру. ФОТО

Велосипедисты из Франции Мари и Аким путешествуют по миру вместе с двумя собаками Мусташ и Пончо. Велопутешественники побывали в 16 странах и сейчас путешествуют по Украине.
Они уже посетили 8 областей, а на днях побывали в Житомире, где для них провели экскурсию. Об этом сообщила общественная организация "Ассоциация велосипедистов Житомирщины
".
Гостям показали ул. Михайловскую, водонапорную башню, арт-студию, подвесной мост и городской парк.
"Мы рады, что путешествуем по Украине. Здесь очень хорошие люди", - отметила Мари.
По словам велопутешественников, самой безопасной из всех стран, которую они посетили на велосипедах, была Германия. А вот в Украине сложно арендовать жилье для ночлега с пушистыми.
ФОТО: ОО "АВЖ"