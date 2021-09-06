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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 6 » 12:53:59

«Здесь очень хорошие люди»: французским велопутешественникам провели экскурсию по Житомиру. ФОТО

Сегодня, 12:53:59 312 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Здесь очень хорошие люди»: французским велопутешественникам провели экскурсию по Житомиру. ФОТО

 Велосипедисты из Франции Мари и Аким путешествуют по миру вместе с двумя собаками Мусташ и Пончо. Велопутешественники побывали в 16 странах и сейчас путешествуют по Украине.

Они уже посетили 8 областей, а на днях побывали в Житомире, где для них провели экскурсию. Об этом сообщила общественная организация "Ассоциация велосипедистов Житомирщины".

Гостям показали ул. Михайловскую, водонапорную башню, арт-студию, подвесной мост и городской парк.
 

"Мы рады, что путешествуем по Украине. Здесь очень хорошие люди", - отметила Мари.


По словам велопутешественников, самой безопасной из всех стран, которую они посетили на велосипедах, была Германия. А вот в Украине сложно арендовать жилье для ночлега с пушистыми.















ФОТО: ОО "АВЖ"
Тэги: Житомир, путешествие, туризм, велосипед
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