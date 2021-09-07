Финансовый аудит бюджета: международные эксперты определят, эффективно ли Житомир тратит средства

Житомир стал одним из участников проекта «Эффективное управление местными финансами в Украине», в рамках которого международные эксперты проанализируют бюджет города.
Проект реализует Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SEСO) и Посольство Швейцарии в Украине, информирует Житомирский городской совет
.
«Это очень важно для города, что будет проведена оценка бюджета. А именно по международным стандартам, насколько город эффективно расходует средства, насколько правильно формирует свою доходную часть, будет проведена оценка и предоставлены соответствующие рекомендации независимыми консультантами. Мы участвовали в конкурсе наравне с другими городами и победили», - отметила Светлана Ольшанская, первый заместитель городского головы.
В горсовете уверены, что анализ бюджета позволит эффективнее работать с иностранным инвестором.
«Такая оценка для международных партнеров является показательной»
, - сказала заммэра.
Анализ бюджета будут проводить по международной методологии PEFA, которая является всемирно определенным стандартом для оценки систем управления финансами.