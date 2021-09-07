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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 7 » 08:25:33

Финансовый аудит бюджета: международные эксперты определят, эффективно ли Житомир тратит средства

Сегодня, 08:25:33 651 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Финансовый аудит бюджета: международные эксперты определят, эффективно ли Житомир тратит средства

 Житомир стал одним из участников проекта «Эффективное управление местными финансами в Украине», в рамках которого международные эксперты проанализируют бюджет города.

Проект реализует Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SEСO) и Посольство Швейцарии в Украине, информирует Житомирский городской совет.
 

«Это очень важно для города, что будет проведена оценка бюджета. А именно по международным стандартам, насколько город эффективно расходует средства, насколько правильно формирует свою доходную часть, будет проведена оценка и предоставлены соответствующие рекомендации независимыми консультантами. Мы участвовали в конкурсе наравне с другими городами и победили», - отметила Светлана Ольшанская, первый заместитель городского головы.


В горсовете уверены, что анализ бюджета позволит эффективнее работать с иностранным инвестором.

«Такая оценка для международных партнеров является показательной», - сказала заммэра.

Анализ бюджета будут проводить по международной методологии PEFA, которая является всемирно определенным стандартом для оценки систем управления финансами.
Тэги: бюджет, аудит, Житомир
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Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 09:21:01, Сегодня [Материал]

как Житомир может "тратить средства"?
он же город
средства тратят те, кто имеет доступ к бюджету города, вот их и аудируйте
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:05:36, Сегодня [Материал]

А почему не проводится аудит финансовой деятельности горсовета с привлечением общественности города, как того требовали люди в январе 2021 , и депутаты им пообещали этот аудит. Кто из иностранцев будет заниматься аудитом - подпишут бумажки, напьются водки, получат лавэ из наших налогов (пару лямов долларов) , и уедут. А Ольшанская будет бегать с бумажкой по всем кабинетам полиции и кричать, это мыы, самыыые честные, самыыыые порядочные, самые, самые. То, что в статье написано - это бла-бла- бла. Кто проверит полномочия этой швейцарской фирмы, и квалификацию её сотрудников, где их фамилии, где название фирмы? Аудит необходимо провести и Водоканала, и Теплокоммунэнерго и финдеятельности горсовета. Но этого никто не делает. Так, что весь этот аудит - "филькина грамота"
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 12:31:53, Сегодня [Материал]

А смысл? В стране, где наказывают только тех, кто не услужил власти, все эти проверки до одного места. Даже если что-то и найдут, то премию еще выпишут, на повышение отправят и т.д.

Все эти аудиты нужны там, где работает судебная система, где каждый нарушитель знает, что его накажут, если он нарушит закон. Но мы живем в другой реальности.
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