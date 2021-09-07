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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Сентябрь » 7 » 10:36:54

Не смог объехать фуру: в Житомире разбился насмерть 17-летний велосипедист

Сегодня, 10:36:54 1594 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Не смог объехать фуру: в Житомире разбился насмерть 17-летний велосипедист

 Вечером 6 сентября в Житомире произошло дорожно-транспортное происшествие: парень на велосипеде врезался в прицеп фуры. Инцидент произошел на улице Трояновской.

Парня без сознания на дороге обнаружили случайные прохожие и вызвали полицию.
 

"По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции. Предварительно правоохранители выяснили, что около 20 часов 17-летний житомирянин, двигаясь на велосипеде по проезжей части по спуску с моста, не справился с управлением, вовремя не остановил велосипед и въехал в полуприцеп припаркованного грузовика", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.


Полученные в результате ДТП телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Парень умер.

Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия в рамках начатого уголовного производства по ч.1 ст. 291 (Нарушение действующих на транспорте правил) УК Украины.

Фото: ГУНП
Тэги: Житомир, велосипедист, дтп
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