Не смог объехать фуру: в Житомире разбился насмерть 17-летний велосипедист

"По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции. Предварительно правоохранители выяснили, что около 20 часов 17-летний житомирянин, двигаясь на велосипеде по проезжей части по спуску с моста, не справился с управлением, вовремя не остановил велосипед и въехал в полуприцеп припаркованного грузовика", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.