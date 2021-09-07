Не смог объехать фуру: в Житомире разбился насмерть 17-летний велосипедист

Вечером 6 сентября в Житомире произошло дорожно-транспортное происшествие: парень на велосипеде врезался в прицеп фуры. Инцидент произошел на улице Трояновской.
Парня без сознания на дороге обнаружили случайные прохожие и вызвали полицию.
"По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции. Предварительно правоохранители выяснили, что около 20 часов 17-летний житомирянин, двигаясь на велосипеде по проезжей части по спуску с моста, не справился с управлением, вовремя не остановил велосипед и въехал в полуприцеп припаркованного грузовика", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
Полученные в результате ДТП телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Парень умер.
Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия в рамках начатого уголовного производства по ч.1 ст. 291 (Нарушение действующих на транспорте правил) УК Украины.
Фото: ГУНП