В Житомире в седьмой раз состоится «Песенный Спас»: стали известны программа и жюри фестиваля

17-19 сентября в Житомире состоится конкурс молодых исполнителей в рамках VII Международной фестиваля «Песенный Спас» имени Владимира Шинкарука.
Как сообщили в горсовете
, из десятков заявок, поступивших на конкурса, во второй тур жюри отобрало 35 участников, которые традиционно будут соревноваться в трех номинациях:
- «Исполнитель эстрадной песни» в возрасте от 14 до 35 лет;
- «Исполнитель авторской песни» в возрасте от 14 до 35 лет;
- «Конферансье» - возрастных ограничений нет.
«Исполнительный уровень конкурсантов растет ежегодно. Очень приятно, что некоторые конкурсанты приезжают уже не первый раз, стремясь улучшить свои результаты, то есть продолжают бороться за победу. А кое-кто, став победителями в одних номинациях, испытывают свои силы в других. Приятно видеть среди участников конкурса исполнителей со всей Украины, в том числе и из Донбасса: в этом году в конкурсе примут участие аж четыре исполнители из поселка Новопсковск и певица с Белокуракино Луганской области. Также заявлены исполнители из Польши, Палестины и Индии», - рассказала координатор и режиссер конкурсной программы Анна Волынец.
В жюри конкурса в этом году вошли певица, преподаватель вокала, народная артистка Украины Инесса Братущик; певица, композитор, поэтесса и телеведущая профессор, заведующий кафедрой эстрадного вокала Киевского университета культуры народная артистка Украины Алла Попова; художественный руководитель группы «Древляне» Юрий Градовский; певец, композитор, преподаватель по вокалу Атрем Кондратюк; заместитель Министра молодежи и спорта Украины Марина Потапенко и инициатор и вдохновитель фестиваля «Песенный Спас» доцент кафедры художественного образования ЖГУ имени Ивана Франко, народная артистка Украины Ирина Шинкарук. Также онлайн участников конкурса будут оценивать адвокат итальянского проекта «Х-Factor» Леопольдо Ломбарди и скрипач-виртуоз Марьян Пидвирный из США.
Хедлайнерами фестиваля выступят наши земляки группа «Друга рика» и основатель таких знаковых для украинской музыки групп как «Тартак», «Бувье» Александр Положинский.
Фестиваль «Песенный Спас» был основан в 2015 году. Он назван в честь известного барда, писателя, конферансье и педагога, почетного гражданина Житомира Владимира Шинкарука, который покинул этот мир в 2014-м
, на 61-м году жизни.
Программа Международного фестиваля искусств «Песенный Спас»
17, 18 сентября
- Академический областной театр кукол, улица Михайловская.
Конкурс молодых исполнителей имени Владимира Шинкарука, мастерклассы и тренинги от звездных членов жюри, концерты и встречи, творческое общение.
19 сентября
- Летний театр «Ракушка».
16:00 Церемония награждения и концерт лауреатов Конкурса молодых исполнителей имени Владимира Шинкарука. Вход свободный.
19:00 Гала-концерт фестиваля с участием победителей и звездных гостей. Приглашение можно получить в концертной кассе, ул. Михайловская, 7.