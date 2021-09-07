В Житомире в седьмой раз состоится «Песенный Спас»: стали известны программа и жюри фестиваля

«Исполнительный уровень конкурсантов растет ежегодно. Очень приятно, что некоторые конкурсанты приезжают уже не первый раз, стремясь улучшить свои результаты, то есть продолжают бороться за победу. А кое-кто, став победителями в одних номинациях, испытывают свои силы в других. Приятно видеть среди участников конкурса исполнителей со всей Украины, в том числе и из Донбасса: в этом году в конкурсе примут участие аж четыре исполнители из поселка Новопсковск и певица с Белокуракино Луганской области. Также заявлены исполнители из Польши, Палестины и Индии», - рассказала координатор и режиссер конкурсной программы Анна Волынец.