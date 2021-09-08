Суд оштрафовал на 17 тысяч парня, который обсыпал мукой бывшего житомирского депутата

Богунский райсуд Житомира вынес приговор гражданину, который в сентябре 2020 года обсыпал мукой тогда еще депутата городского совета Владимира Тычину
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Об этом сообщает «Судебный репортер
» со ссылкой на приговор
от 2 сентября.
18 сентября 2020 года на улице Покровской проходило публичное мероприятие по благоустройству «Европейского сквера». Среди участников был действующий депутат городского совета Владимир Тычина, который принимал участие в очередных парламентских выборах как кандидат от «Оппозиционной платформы - За жизнь».
Подошел незнакомец и высыпал Тычине в лицо муку. Кроме того, кто-то также плеснул на депутата зеленкой.
После инцидента пострадавший описал событие в Фейсбуке
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В судебном заседании обвиняемый сказал, что является общественным активистом, неоднократно общался с жителями микрорайона «Крошня», которые жаловались на Тычину, который, кроме обещаний перед выборами, ничего не делает для своих избирателей. Активист решил высыпать муку политику в лицо, выразив таким способом протест относительно того, что он ничего не делает, а только пиарится за счет честных людей. Высыпав муку он ушел, и его догнали, забрызгали глаза жидкостью, повалили на землю и дважды ударили по голове, а затем занесли на скамейку, где ждали полицию. Теперь парень понимает свое неправильное поведение, но в то время считал, что таким поступком сможет показать депутату, что избиратели ему не верят и не уважают его.
В суде была допрошена в качестве свидетеля женщина, которой в тот день позвонил Тычина и рассказал, что его осыпали мукой и облили зеленкой. Она сразу прибыла на место происшествия, где увидела обвиняемого, которого держали две бабушки. Пострадавший был облит зеленкой, а была ли мука на нем свидетель не помнит.
Прокуратура обвиняла парня в хулиганских действиях группой лиц - совместно с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство. Обвиняемый с этим не соглашался, настаивая, что действовал один. Кто облил Тычину зеленкой, он не знает и этого он даже не видел.
Во время досудебного расследования у обвиняемого изъяли одежду, на которой не было пятен зеленки, что, по мнению суда, опровергает версию обвинения о том, что этот человек одновременно с неустановленным лицом совершили хулиганские действия, а именно осыпали мукой и облили зеленкой, поскольку капли зеленки ввиду широкого круга ее нахождения на тротуаре, попала бы на одежду.
Поэтому суд решил, что совершение преступления группой лиц не доказана. За хулиганство парня оштрафовали на 17 000 гривен.