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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 9 » 08:25:31

18 сентября житомиряне присоединятся к всемирной акции и устроят масштабную уборку

Сегодня, 08:25:31 507 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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18 сентября житомиряне присоединятся к всемирной акции и устроят масштабную уборку

 В Украине официально стартовала подготовка к Международной акции Всемирного дня уборки «World Cleanup Day».

В этом году жители 24 областей нашего государства выйдут на масштабную уборку 18 сентября в 10:00.

В акции примут участие люди независимо от возраста и географии. Украинцы из городов и городков, сел и поселков объединятся ради достижения общей цели - спасения планеты от мусора и формирования культуры чистоты.

Центральная локация Всемирного дня уборки в Житомире - городской Гидропарк.

Кроме этого, уборка состоится в овраге на Маликова (встреча возле сцены), у Житомирской политехники и в переулке Ясеневом на Малеванке.

Кроме указанных локаций можно устроить индивидуальную уборку выбранной вами загрязненной зоны.

Организаторы призывают брать с собой средства индивидуальной защиты, перчатки, большие пакеты для мусора, приглашать семью и друзей.
 

«После уборки важно донести собранное до ближайшего мусорного бака. По возможности, отсортировать и сдать в ближайший пункт приема вторичного сырья. Делайте фото, сторис на локациях до и после уборки, отмечайте организаторов в социальных сетях #побачивприберы #letsdoitukraine #worldcleanupday, чтобы быть примером для других. Результаты своих уборок фиксируйте на сайте. Присоединяйтесь к самому масштабному социальному событию в Мире», - отмечает Юлия Мархель, координатор Всемирного дня уборки в Украине.


Тэги: мусор, уборка, Житомир, акция
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