18 сентября житомиряне присоединятся к всемирной акции и устроят масштабную уборку

«После уборки важно донести собранное до ближайшего мусорного бака. По возможности, отсортировать и сдать в ближайший пункт приема вторичного сырья. Делайте фото, сторис на локациях до и после уборки, отмечайте организаторов в социальных сетях #побачивприберы #letsdoitukraine #worldcleanupday, чтобы быть примером для других. Результаты своих уборок фиксируйте на сайте. Присоединяйтесь к самому масштабному социальному событию в Мире», - отмечает Юлия Мархель, координатор Всемирного дня уборки в Украине.