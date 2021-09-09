«Город не может нас дотировать ежемесячно». Директор Житомиртеплокоммунэнерго дал интервью накануне нового отопительного сезона

Скоро начало отопительного сезона. КП «Житомиртеплокоммунэнерго» в течение межсезонья проводило работы по подготовке к запуску тепла.
Что сделано? Насколько город готов? Каким будет следующий отопительный сезон? Об этом и других важных вопросах рассказывает в интервью директор КП «Житомиртеплокоммунэнерго»
Житомирского городского совета Дмитрий Рогожин.
- Насколько предприятие готово к началу отопительного сезона?
- После завершения отопительного сезона весной мы уже понимали, где нам нужно делать аварийно-технические работы. Критических порывов во время последнего отопительного сезона не было, но мы понимали, где возникли проблемы, нужно заменить или подлатать. В планах на межотопительный сезон у нас был ремонт трассы на Пушкинской и Гоголевской. Это две большие трассы. Сейчас мы заканчиваем там работы. И фактически в этом году завершаем все магистральные сети по программе Европейского банка реконструкции и развития. Это 12 основных магистралей. У нас останется еще 2 в рамках инвестиционной программы на следующий год. Тогда будут только наши оперативные работы, которые продолжаем делать планово.
В этом году закончили работы в центре города, на ул. Малая Бердичевская, все центральные развязки, чтобы обеспечить необходимую гидравлику. Котельные практически готовы к запуску. На днях заканчиваем установку одного газового узла учета в рамках капитального ремонта. Продолжаем выполнять профилактические работы. В этом году очень большой объем работ проведен по поверке счетчиков. Мы 3 года назад установили их в большом количестве за деньги города и теперь нужно было пройти аттестацию.
- В этом году домовые счетчики не устанавливались. Будут ли вообще продолжены работы по установке узлов учета в домах?
- Стоимость установки счетчиков в перспективе должны внести в услугу в абонплату, чтобы мы могли их ставить за счет инвестиционной программы. Сейчас можем решить проблему счетчиков только так. Но это значительные средства. Еще по старым ценам, чтобы полностью обеспечить город счетчиками, нам нужно было 27 млн грн. У города средств на них нет. У нас 60 ИТП на складе лежит, которые город должен дофинансировать. Приходится выбирать, что делать в первую очередь. И сейчас приоритет запуск электростанции на районной котельной РК-10.
- Подготовка к отопительному сезону ответственность не только предприятия, но и потребителей. Готовы ли они?
- Сейчас мы проводим работу с социальной сферой. Школы уже полностью прошли проверку, садики в процессе. В больницы мы не останавливали подачу теплой воды, сети работали, поэтому мы понимаем состояние их готовности, проблем там не будет. Школы, садики заканчивают ремонтные работы и мы планово заполняем сети.
Несколько отстает жилой фонд. Традиционно отстают одни и те же управляющие компании и ВЖРЕП. Это не наша зона ответственности и с ними будет проводить роботу управление коммунального хозяйства. Сейчас более 80% жилых домов прошли первую проверку.
- Один из главных вопросов отопительного сезона - цена на газ. На какие тарифы рассчитывать потребителям?
- Конечно, на подготовку к зиме сильно влияет цена на газ. У нас в этом вопросе есть две непонятные вещи с законодательными актами. Первый - Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды, который был нами выполнен и в результате которого предприятие и город получил большие убытки. Фактические убытки составили 45 млн грн., из них 25 млн грн должно компенсировать государство, но еще этого не сделалао, а 20 млн грн - прямые убытки города и предприятия.
Второй нерешенный вопрос - Закон 3508 об обеспечении урегулирования задолженности за потребленные энергоносители теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода, который вступил в силу и осталось подписать все нормативные акты для того, чтобы сформировать разницу в тарифах и компенсировать ее, начиная с 2016 года. Какой будет порядок и какую сумму нам спишут или компенсируют пока непонятно, также стоит вопрос списания пени и штрафов. Эти вопросы нужно решить до начала отопительного сезона, чтобы понимать, каким будет баланс предприятия.
Мы подписали коммерческое соглашение с «НафтогазТрейдингом». У нас есть 2 цены на газ: одна для населения, дотируемая и гарантированная государством на уровне 7432 грн за кубометр без транспортировки. И есть коммерческая цена для бюджетных и хозрасчетных учреждений, она нестабильна и доходит до 17000 грн за кубометр без транспортировки. Поэтому вопрос, с какой цене для бюджетных учреждений мы зайдем в отопительный сезон - также является очень серьезным.
- То есть тариф определить пока невозможно?
- Мы не можем сейчас формировать тарифы в независимости от того или приведут его к стоимости конца прошлого сезона. По закону нужно принять 100% тариф, вынести его на исполком, просчитать все виды тарифов для населения. Затем получить дотирование от города и выйти на ту цену, которая должна быть фиксирована на уровне прошлогодней. Мы не можем это сделать, так как пока нет типового договора оказания услуги, в первую очередь для населения, который должен разработать и обнародовать Минрегион. Обещают, что он будет на 15 сентября. Только в этом случае мы имеем право с 15 октября делать начисления за наши услуги на уровне того тарифа, который будет.
- В прошлом отопительном сезоне была проблема с очень низким уровнем оплаты населения за услуги. Что ожидать в этом году?
- Нас перевели на рыночные отношения. Мы обязаны месяц в месяц платить за газ, электричество и их транспортировки. А газ, например, на месяц только для населения это порядка 100 млн грн, а то и больше. Эти платежи мы должны закрывать деньгами населения. Город не может нас дотировать ежемесячно.
И здесь мы сталкиваемся с низкой платежной дисциплиной. Если население заплатит 100%, то за месяц можем рассчитаться за газ. А если 80%, то мы не можем это сделать. Поэтому возникает вопрос улучшения платежной дисциплины. Любое подобное предприятие может работать по двум условиям: первое - 100% тариф (не убыточный) и второе - 100% оплаты. 5% недоплаты населения в этом году это будет 50 млн грн. Должны рассчитывать на изменения в законодательстве по которым будут начисляться пеня и штрафы, взыматься долги взыскателем без согласия плательщика на основании документов, предусмотренных законами, арестовываться карточные счета, арест имущества, выезд за границу. Тогда человек будет думать и понимать, что нужно платить за услуги. За продуктами у нас никто без денег не ходит, а с услугами почему-то думают, что так можно.
- Первая коммунальная электростанция в городе внесет коррективы в отопительный сезон?
- Электростанция - это возможность замены дорого газа. Тепло, которое мы получим, как побочный продукт работы ТЭЦ, будет на 30% дешевле. Мы активно готовимся к запуску ТЭЦ. Основные работы уже завершены. Город выделяет средства вовремя. Но мы не можем их освоить через систему Прозорро, системы тендеров и системы корректировки смет. Идеальных смет не бывает и в результате многочисленных согласований у нас больше работы с бумагами, чем на объекте.
На днях также был проведен тендер по второй ТЭЦ, которая будет размещаться в районе гормолзавода. Вскоре будет объявлен победитель и начнутся дальнейшие работы. Тендер на большую сумму - более 10 млн евро.
- На какую дату начала отопительного сезона ориентируется предприятие?
- Традиционно это где-то в районе 15 октября. Но все зависит от погодных условий. Сезон начнем тогда, когда среднесуточная температура будет в течение 3 суток ниже +8 градусов. В первую очередь начинаем социальную сферу: перинатальный центр, больницы. Садики независимо от температуры мы должны начать отапливать по заявлению заведения, если температура там будет ниже санитарной нормы 22-23 градуса.