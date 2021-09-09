Житомирский центр крови получил аппарат, который уменьшит риски инфицирования пациентов

Житомирский областной центр крови получил в бесплатное пользование дорогостоящий аппарат вирусинактивации, который уничтожает вирусы в тромбоцитах и плазме. Об этом сообщается на Facebook-странице
центра.
«Такое оборудование минимизировало риски инфицирования пациента вирусами, передающимися при переливании крови. Механизм его работы довольно прост и понятен: происходит обезвреживание вирусов в отдельных дозах тромбоцитов и плазмы в процессе производства»
, - говорится в сообщении.
Отмечается, что аппарат вирусинактивации стоимостью 5 млн грн передали центру в бесплатное пользование. Работники учреждения уже прошли подготовку по его использованию.
Еженедельно областной центр крови производит от 25 доз тромбоцитов для пациентов.
Фото: областной центр крови