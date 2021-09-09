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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 9 » 17:08:45

Житомирский центр крови получил аппарат, который уменьшит риски инфицирования пациентов

Вчера, 17:08:45 381 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский центр крови получил аппарат, который уменьшит риски инфицирования пациентов

 Житомирский областной центр крови получил в бесплатное пользование дорогостоящий аппарат вирусинактивации, который уничтожает вирусы в тромбоцитах и ​​плазме. Об этом сообщается на Facebook-странице центра.

«Такое оборудование минимизировало риски инфицирования пациента вирусами, передающимися при переливании крови. Механизм его работы довольно прост и понятен: происходит обезвреживание вирусов в отдельных дозах тромбоцитов и плазмы в процессе производства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что аппарат вирусинактивации стоимостью 5 млн грн передали центру в бесплатное пользование. Работники учреждения уже прошли подготовку по его использованию.

Еженедельно областной центр крови производит от 25 доз тромбоцитов для пациентов.




 

Фото: областной центр крови
Тэги: Житомир, тромбоциты, центр крови
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