Зеленый и желтый: украинцам будут выдавать два COVID-сертификата

"Внутренний сертификат о вакцинации пока выдается на полгода – но после того, как пройдет срок его действия, надо будет отказаться от него и загрузить новый также на полгода. Таким образом, и внутренний, и международный сертификат будет выдаваться сроком действия на 1 год с момента завершения курса прививки.



Для одной дозы – это год плюс 14 дней после завершения вакцинации одной дозой. Для дводозных вакцин – это плюс год от второй дозы. Сейчас нарабатывается проект постановления Кабинета министров – надеюсь, что на этой или в начале следующей недели он уже будет принят – мы хотим разрешить более облегченные нормы работы бизнеса и посещения заведений тем людям, которые получили полный курс прививок и имеют этот внутренний сертификат", – сказал Кузин.