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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Сентябрь » 15 » 09:03:56

В Житомире в шестой раз проведут «Космический полумарафон»: стал известен маршрут пробега

Сегодня, 09:03:56 478 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире в шестой раз проведут «Космический полумарафон»: стал известен маршрут пробега

 25-26 сентября в Житомире в шестой раз проведут «Нова Пошта - Космический полумарафон». Об этом сообщается в проекте решения исполкома, опубликованном на сайте городского совета.

Отмечается, что кроме полумарафона состоятся детские легкоатлетические забеги и «Ярмарка спорта».

В этом году участники будут бежать два круга по 10,55 км.

Маршрут пробега: площадь Соборная - ул. Большая Бердичевская - бульвар Старый - ул. Пушкинская - ул. Коцюбинского - ул. Большая Бердичевская - ул. Ивана Франко - ул. Дмитриевская (разворот перед ул. Князей Острожских) - ул. Ивана Франко - ул. Большая Бердичевская - площадь Соборная - ул. Победы - ул. Николая Сциборского (разворот перед ул. Покровская) - ул. Победы (разворот перед проспектом Независимости) - площадь Соборная.

На время проведения спортивных мероприятий перекроют площадь Соборную и указанные улицы.

Тэги: полумарафон, Житомир
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