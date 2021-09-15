В Житомире в шестой раз проведут «Космический полумарафон»: стал известен маршрут пробега

25-26 сентября в Житомире в шестой раз проведут «Нова Пошта - Космический полумарафон». Об этом сообщается в проекте решения исполкома, опубликованном
на сайте городского совета.
Отмечается, что кроме полумарафона состоятся детские легкоатлетические забеги и «Ярмарка спорта».
В этом году участники будут бежать два круга по 10,55 км.
Маршрут пробега
: площадь Соборная - ул. Большая Бердичевская - бульвар Старый - ул. Пушкинская - ул. Коцюбинского - ул. Большая Бердичевская - ул. Ивана Франко - ул. Дмитриевская (разворот перед ул. Князей Острожских) - ул. Ивана Франко - ул. Большая Бердичевская - площадь Соборная - ул. Победы - ул. Николая Сциборского (разворот перед ул. Покровская) - ул. Победы (разворот перед проспектом Независимости) - площадь Соборная.
На время проведения спортивных мероприятий перекроют площадь Соборную и указанные улицы.