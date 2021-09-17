Паволоцька козацько-мистецька толока 11 вересня 2021. ФОТО

Паволоч. Село Попільнянського району, яке затишно розташувалося при впадінні річки Паволочки в Роставицю.Населення біля півтори тисячі чоловік. Все як в інших селах. Будинок міської влади, церкви, будинок культури, магазин. Та так було не завжди…
Історики стверджують, що людські поселення на цих теренах існували принаймні з 4-го тисячоліття нашої ери. Проте наша розповідь буде пов’язана з більш пізніми часами. За часів Хмельниччини Паволоч було сотенним містечком і відносилось до Білоцерківського полку. В ході бойових дій і, в цілях удосконалення адміністративного і військово-територіального устрою Козацької Держави, Паволоч стає полковим містом і приймає активну участь в її становленні. Про це свідчить хоча б той факт, що в Паволочі неодноразово бував Гетьман України Богдан Хмельницький. За часів Руїни, в силу різних історичних обставин, полк зазнавав реформацій і в 1714 році Паволоцький полк був остаточно ліквідований.
Саме ці традиції вирішив оживити в селі полковник ЗСУ Володимир Пасічник, який приїхав на свою малу Батьківщину після звільнення в запас. Тут він познайомився з Анатолієм Блендою, який досліджував козацьку минувшину села. До речі, А.П.Бленда побував в архівах України і Санкт-Петербурга, щоб написати в своїх книжках правдиву козацьку історію краю.
Після створення козацького осередку «Паволоцький полк» у складі Житомирського крайового товариства «Поліська січ» громадське життя у селі отримало новий енергетичний поштовх. За сприяння козацького товариства ім..М.Небаби, з Коростишева, та її отамана Георгія Зінчука, в селі були споруджені: Пам’ятний хрест, присвячений козацтву,встановлено Знак на честь відвідин Паволочі Богданом Хмельницьким та стелла у пам'ять страченого полковника Шрама (описаний у книзі П.Куліша «Чорна Рада»).
Саме з ініціативи Паволоцького полковника В.Пасічника і підтримки отаманом «Поліської січі» А.Шевчуком у 2007 році була проведена перша «Козацька толока» на території с.Паволоч. Цьогоріч відбулась тринадцята, за рахунком, «Паволоцька козацько – мистецька толока 2021». Хочу відзначити, що незмінним режисером цього заходу є Заслужений діяч культури України Зарічний Василь Григорович.
Як же проходило це свято 11 вересня у с.Паволоч? Територія села прибрана державними прапорами, організовані виставки мистецьких творів паволочан на різні теми, на центральній алеї дитячі осінні композиції. Перед Будинком культури – сцена і глядацька зала на відкритому повітрі. Над усім цим лунає музика у виконанні козацького оркестру «Енергія», у минулому неодноразового лауреата українських і міжнародних конкурсів духових оркестрів.
І ось урочиста частина «толоки». Після виконання Гімну України, зібрання жителів с.Паволоч і гостей свята привітала секретар Попільнянської ОТГ – Ільїна Валентина Миколаївна . На імпровізовану сцену, ведучий свята- Максим Плєханов, запрошує отамана крайового козацького товариства Житомирського «Поліська січ» генерал-осавула УК Коцюбко Олександра Петровича з побратимами. Крім вітального слова, отаман вручив Грамоту за високий професіоналізм і вагомий вклад у патріотичне виховання молоді на козацьких традиціях, директору Паволоцького ліцею Семенюк Інні. Далі відбулось сакральне дійство: наказний отаман товариства генерал-осавул В.Зозуля передав отаману Паволоцького полку генерал-хорунжому В.Пасічнику раку із землею і останками Паволоцьких козаків, які загинули у Берестецькій битві 1651 року. Затим, вшановуючи пам'ять тих, хто віддав своє життя во імя світлого майбутнього цієї мальовничої землі, школярі несуть квіти до пам’ятного знака Б.Хмельницькому і козацького хреста.
Після прийняття у козачата ліцеїстів 4-го класу і їх вітання подарунками, відбувся святковий концерт. Не можу втриматись, щоб не перерахувати його учасників, не говорячи про емоції, які пережили глядачі. Це і народний козацький аматорський ансамбль української пісні «Калинове намисто» з с.Гурівщина на Київщині, і ансамбль української пісні «Любава», і звичайно-ж виступ молодої, але талановитої співачки, учениці Паволоцького ліцею, Ангеліни Варваринець, лауреатки цьогорічного конкурсу «Пісенний Спас» ім..Володимира Шинкарука. Нікого не залишив байдужим виступ жителя села, баяніста Сергія Мурашко, який виконав свої власні пісні «Пісня для мами» і «Онучатко». Свій музичний номер виконав для слухачів вокальний ансамбль «Візерунок», а учні загально-освітньої школи села станцювали декілька козацьких танців. На завершення співав місцевий вокаліст Володимир Гайда із с.Сокільча, який душевними піснями зірва немало оплесків, особливо жінок.
Відбувся розіграш благодійної лотереї, не усім пощастило, але завдяки гуморовому настрою ведучого Максима Плєханова, ніхто із тих, що не виграли не був ображений, бо хороший настрій і позитивні емоції були головними на цьому святі.
На завершення, як водиться у козаків, був козацький куліш. Смачною, запашною кашею із шкварками пригощав козак зі служби обозного тамошнього товариства Сергій Пантелійчук.
Жителі села, що були на святі, дякували організаторам за проведений час, за їх турботу про односельчан. Потрібно відмітити, що й погода сприяла хорошому настрою і святкуванню. Було сонячно, тихо і лагідно, як у маминих долонях. Слава Україні, Слава Українському козацтву.
Крайовий писар «Поліської Січі», Генерал УК Олег СОБКІВ