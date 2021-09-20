Малину 1130 років. «УДАР Віталія Кличка» організував низку заходів для малинчан до Дня міста
Атракціон «Сила УДАРу», подарунки та сувеніри, фотозона, солодка вата, попкорн, повітряні кульки та підтримка Всеукраїнського боксерського турніру «Золоті рукавички». Так Малинська міська організація партії «УДАР Віталія Кличка» вітала малинчан з Днем міста.
Гості та учасники свята були в захваті. Про це розповіла Наталія Парфіненко, голова Малинської міської організації партії «УДАР Віталія Кличка» на офіційній сторінці
у фейсбуці Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка».
«Малину виповнилось 1130 років і ми в парку культури та відпочинку ім. М.М. Миклухо-Маклая вітали малинчан з Днем міста. Ми дуже любимо наше рідне місто, наших людей і тому підготували таке свято. Дуже багато відгуків, люди багато підходили, фотографувались, брали участь. Це і мами з дітками і дорослі чоловіки й дівчата. Ми раді, що усі отримали такі емоції»,
– розповіла Наталія Парфіненко.
Крім того, Малинські «ударівці» підтримали й Всеукраїнський турнір з боксу «Золоті рукавички».
«У дітей горять очі, усі хочуть перемогти. Я впевнена, що познайомилась з майбутніми відомими спортсменами і чемпіонами. «УДАР Віталія Кличка» постійно підтримує розвиток спорту на Житомирщині. Адже ми розуміємо, що талановитих дітей треба заохочувати», – зазначила Наталія Парфіненко, голова Малинської міської організації партії «УДАР Віталія Кличка».
Зазначимо, що змагання відбувалися у Малині впродовж 2-х днів, 18 та 19 вересня. На турнір приїхали спортсмени з усієї України. Переможці отримали від «УДАРу Віталія Кличка» у подарунок боксерські рукавички.
Пресслужба політичної партії «УДАР Віталія Кличка»