Депутат від «Нашого краю» посприяв проведенню фестиваля Workout-2021 на Житомирщині

Нещодавно у Любарській громаді відбувся щорічний молодіжний фестиваль Workout-2021. Змагання пройшли за сприяння депутата Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край» Ігоря Ходака.
Цьогоріч у заході взяли участь майже півсотні спортсменів з Житомира та сіл Любарської громади. Наймолодшому учаснику - 8 років. Також з кожним роком цим видом спорту цікавляться все більше дівчат. Учасники порадували глядачів своїми виступами: гості з Житомира показали майстерність, любарці похвалилися своєю. Переможці отримали грамоти та кубки, а глядачі – масу вражень.
Серед переможців є і дівчина, Аніна Богульська, а також брати - Ярослав і Тарас Біленький - і Дмитро та Артем Грінченки. Тож цей вид вуличного спорту на Житомирщині можна вважати сімейним.
Як зазначають організатори, дуже важливо, що в громаді є молодь, яка пропагує здоровий спосіб життя та залучається до активного проведення вільного часу.
Довідка. Street workout — (укр. Вуличне тренування) — це масовий рух, заснований на заняттях фізичною культурою із застосуванням тренувального обладнання в громадських об'єктах – шкільних дворах, парках, спортивних майданчиках. Включає тренування на турніку, брусах тощо на свіжому повітрі.
Пресслужба партії Наш край