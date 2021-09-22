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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Сентябрь » 22 » 10:29:44

Работа в Украине: за год вдвое увеличилось количество вакансий и немного выросли зарплаты

Вчера, 10:29:44 703 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Работа в Украине: за год вдвое увеличилось количество вакансий и немного выросли зарплаты

 За год количество вакансий в Украине выросло более чем вдвое: с 53 000 предложений о работе в сентябре 2020 года до 108 000 в сентябре текущего года. За год количество актуальных предложений о работе выросло на 108% и значительно превысило докарантинные показатели.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Work.ua.
 

«Сейчас есть тенденция, что на рынке наблюдается определенный кадровый голод. Количество отзывов на одну вакансию снижается, а предложения растут, поэтому можно говорить, что претендентам пока есть из чего выбирать и сейчас их звездный час.

Вероятно, некоторое время будет происходить противостояние между работодателями и работниками и последние будут требовать от руководства своих компаний изменений: денежных бонусов, компенсаций проезда, бесплатных обедов, дополнительных выходных, отпусков, тимбилдинг, развлечений в коллективе и т.д.», - отмечает PR-менеджер Work.ua Каринэ Макиян.


Изменились и зарплаты. Если год назад, в начале сентября 2020-го, средний работодатель предлагал 12 420 грн, сейчас зарплаты выросли на 9% и составляют 13 667 грн. И год назад, и сейчас медиана зарплатных ожиданий соискателей выше предложения: 13 783 грн в прошлом году, 15 083 грн сейчас.

Если рассматривать среднюю зарплату в Украине, больше всего платят в следующих категориях:
 
  • «Топ-менеджмент, руководство высшего звена» - 22 123 грн;
  • «Недвижимость» - 19 577 грн;
  • «Транспорт, автобизнес» - 16 151 грн;
  • «Строительство, архитектура» - 16 043 грн;
  • «Страхование» - 15 857 грн;
  • Продажи, закупки - 15 811 грн;
  • Культура, музыка, шоу-бизнес - 15 808 грн;
  • «Администрация, руководство среднего звена» - 15 544 грн.

Самые высокие средние зарплаты в Киеве - 15 813 грн, Днепре и Одессе - около 13 300 грн.
Тэги: зарплата, вакансии, работа
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