Работа в Украине: за год вдвое увеличилось количество вакансий и немного выросли зарплаты

«Сейчас есть тенденция, что на рынке наблюдается определенный кадровый голод. Количество отзывов на одну вакансию снижается, а предложения растут, поэтому можно говорить, что претендентам пока есть из чего выбирать и сейчас их звездный час.



Вероятно, некоторое время будет происходить противостояние между работодателями и работниками и последние будут требовать от руководства своих компаний изменений: денежных бонусов, компенсаций проезда, бесплатных обедов, дополнительных выходных, отпусков, тимбилдинг, развлечений в коллективе и т.д.», - отмечает PR-менеджер Work.ua Каринэ Макиян.