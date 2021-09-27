Идеальная мода от HELENA: стильно, уникально, доступно

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Особой популярности и приверженности среди модниц приобрела новая коллекция Осень`21. Главное преимущество – все изделия выполнены из натуральных тканей, в которых чувствуешь себя комфортно и легко, в любую погоду. Монохромные классические тона идеально впишутся в повседневные офисные луки. А светлые, "теплые" оттенки помогут создать неотразимые образы для приятных прогулок или активных выходных. Ну и конечно, стоит отметить дизайнерские ходы, будь то пышные рукава, объемные воланы, трендовые брюки-палаццо или со стильными разрезами – в таких нарядах каждая девушка будет излучать еще большую уверенность в своей красоте и уникальности.