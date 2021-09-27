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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 27 » 08:40:35

Разгромное поражение «Полесья» и «Космический полумарафон»: дайджест новостей за 25 и 26 сентября

Вчера, 08:40:35 2214 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Разгромное поражение «Полесья» и «Космический полумарафон»: дайджест новостей за 25 и 26 сентября

 "Космический полумарафон" и разгромное поражение "Полесья" в чемпионате - главные новости выходных, не вошедшие в основную ленту.

Дайджест новостей на "Журнале Житомира" публикуется каждый понедельник.
 

Полумарафон


В Житомире в шестой раз состоялся "Нова Пошта Космический полумарафон". Спортивное действо собрало более 2000 бегунов, среди них - 700 детей.

Самое большое расстояние в 21 км согласились пробежать 220 спортсменов.

Среди мужчин победителем полумарафона стал бердичевлянин Вячеслав Олишевский (результат: 1:09:09). Среди женщин - Лилия Фиськович (результат: 1:21:52).



Фото: ЖГС
 

Велошкола


Желающие поучиться в велосипедной школе собрались 25 сентября в Житомирской городской гимназии №23.

Участники велошколы узнали, как проверить исправность двухколесного перед поездкой и ухаживать за ним, каким должна быть экипировка велосипедиста на дороге. Также организаторы рассказали об основных правилах дорожного движения, которых должны придерживаться велосипедисты.

Кроме того, полученные знания житомиряне закрепили на практике в велозаезде с опытными велосипедистами.



Фото: ЖГС
 

Разгромное поражение "Полесья"


26 сентября в 10 туре Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги ФК "Полесье" в Житомире принимал киевский клуб "Оболонь".

Матч закончился со счетом 1:4. Единственным голом в составе житомирян отличился Артем Козак.

Благодаря этой победе пивовары обогнали "Полесье" в турнирной таблице. Сейчас команда из Житомира занимает четвертое место.

Фото: ФК "Полесье"
Тэги: Житомир, дайджест
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