Разгромное поражение «Полесья» и «Космический полумарафон»: дайджест новостей за 25 и 26 сентября

"Космический полумарафон" и разгромное поражение "Полесья" в чемпионате - главные новости выходных, не вошедшие в основную ленту.
Дайджест новостей на "Журнале Житомира
" публикуется каждый понедельник.
Полумарафон
В Житомире в шестой раз состоялся "Нова Пошта Космический полумарафон". Спортивное действо собрало более 2000 бегунов, среди них - 700 детей.
Самое большое расстояние в 21 км согласились пробежать 220 спортсменов.
Среди мужчин победителем полумарафона стал бердичевлянин Вячеслав Олишевский (результат: 1:09:09). Среди женщин - Лилия Фиськович (результат: 1:21:52).
Фото: ЖГС
Велошкола
Желающие поучиться в велосипедной школе собрались 25 сентября в Житомирской городской гимназии №23.
Участники велошколы узнали, как проверить исправность двухколесного перед поездкой и ухаживать за ним, каким должна быть экипировка велосипедиста на дороге. Также организаторы рассказали об основных правилах дорожного движения, которых должны придерживаться велосипедисты.
Кроме того, полученные знания житомиряне закрепили на практике в велозаезде с опытными велосипедистами.
Фото: ЖГС
Разгромное поражение "Полесья"
26 сентября в 10 туре Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги ФК "Полесье" в Житомире принимал киевский клуб "Оболонь".
Матч закончился со счетом 1:4
. Единственным голом в составе житомирян отличился Артем Козак.
Благодаря этой победе пивовары обогнали "Полесье" в турнирной таблице. Сейчас команда из Житомира занимает четвертое место.
Фото: ФК "Полесье"