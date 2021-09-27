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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 27 » 10:48:36

Сегодня в Житомире состоится фестиваль «ZT-EXPO 2021»

Вчера, 10:48:36 1404 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сегодня в Житомире состоится фестиваль «ZT-EXPO 2021»

 Сегодня, 27 сентября, в Житомир уже в третий раз будет проходить Всеукраинский культурно-художественный фестиваль «ZT-EXPO 2021». Об этом сообщает Департамент культуры, молодежи и спорта Житомирской ОГА.

Фестиваль состоится возле кинотеатра «Жовтень». Начало в 12:00.

«ZT-EXPO 2021 проводится с целью презентации культурно-туристических, художественных ресурсов регионов и городов Украины и Житомирской области, популяризации культурно-художественного и туристического потенциала, активизации внутреннего туризма и обмена опытом представителей сферы туризма», - объяснили в облгосадминистрации.
 

Программа ZT-EXPO 2021:

 
  • туристический форум «Мандруй Житомирщиною»;
  • концертная программа;
  • фотосушка от победителей областного конкурса туристической фотографии;
  • выставка региональных маршрутов;
  • презентации;
  • фотозоны;
  • тренинги;
  • беспроигрышная лотерея.


Тэги: фестиваль, ZT-EXPO, Житомир
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