Сегодня в Житомире состоится фестиваль «ZT-EXPO 2021»

Сегодня, 27 сентября, в Житомир уже в третий раз будет проходить Всеукраинский культурно-художественный фестиваль «ZT-EXPO 2021». Об этом сообщает Департамент культуры, молодежи и спорта Житомирской ОГА.
Фестиваль состоится возле кинотеатра «Жовтень». Начало в 12:00.
«ZT-EXPO 2021 проводится с целью презентации культурно-туристических, художественных ресурсов регионов и городов Украины и Житомирской области, популяризации культурно-художественного и туристического потенциала, активизации внутреннего туризма и обмена опытом представителей сферы туризма»
, - объяснили в облгосадминистрации.
Программа ZT-EXPO 2021:
- туристический форум «Мандруй Житомирщиною»;
- концертная программа;
- фотосушка от победителей областного конкурса туристической фотографии;
- выставка региональных маршрутов;
- презентации;
- фотозоны;
- тренинги;
- беспроигрышная лотерея.