Заміна зношених газопроводів: «Житомиргаз» проводить редизайн мереж

АТ «Житомиргаз» продовжує виконувати інвестиційну програму, на черзі – маштабні роботи на мережі, яка доставляє газ споживачам Озерного, Скоморох та садового товариства «Трудівник».
«27 вересня стартували роботи з модернізації системи газопостачання , що дадуть можливість вивести з експлуатації надлишкові потужності (ГРС «Сінгури»). Такі роботи є регламентними , то б то заплановані а також затверджені НКРЕКП. Це – частина інвестиційної програми 2021 року, яку успішно виконує товариство. Заплановано прокласти 3,300 км нового газопроводу середнього тиску»
, - розповідає головний інженер Олексій Рибачок. Додає: так як план роботи доволі чималий, нажаль, без тимчасової зупинки газопостачання при його виконанні, обійтися не можливо».
Варто зауважити, що новий газопровід в перспективі зможе транспортувати не тільки природний газ, а й «зелений» енергоресурс: метано-водневу суміш. «Житомиргаз» під егідою РГК провів низку успішних випробувань мереж та обладнання виробництва RGC production на спецполігоні.
Цього року фахівці АТ "Житомиргаз", продовжуючи редизайн газової системи регіону, вже замінили 6 624 км газопроводу, реконструювали 10 газорегуляторних пунктів, замінили застарілі шафові газорегуляторні пункти і замінили їх двадцятидвома сучасними та більш ефективними, збудували новий шафовий газорегуляторний пункт, замінили 191 регуляторів тиску та провели капітальний ремонт дев’яти установок катодного захисту.
Про відновлення газопостачання буде повідомлено додатково.
Для довідки:
АТ «Житомиргаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Житомирської області (окрім Коростишева та району). Товариство не продає газ, а його основне завдання – утримання системи газопостачання регіону у належному стані.
Пресслужба АТ «Житомиргаз»