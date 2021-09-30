На Житомирщині депутати від «Нашого краю» вимагають від влади не підвищувати тарифи

Депутати від політичної партії «Наш край» подали звернення до президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради із вимогою не допустити підвищення тарифів і забезпечити їх обґрунтованого рівня. Про це стало відомо на сесії Чуднівської міської ради.
Також депутати акцентували увагу представників влада на необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році. Крім того, на сесії депутати «Нашого краю» схвалили Прогноз бюджету Чуднівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.
Внесли зміни до складу виконавчого комітету міської ради, а також затвердили Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Чуднівської міської ради на 2021-2024 роки.
Ще одним важливим питанням, яке підтримали депутати «Нашого краю», було надання дозволу на укладання договору фінансового лізингу для придбання техніки для комунальних підприємств.
Сесійним рішенням святкування Дня міста Чудна перенесли на останню суботу травня.
Також розглянули земельні питання, щодо землеустрою та землекористування.
Пресслужба політичної партії "Наш край"