Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 06 Октября 2021    14:06:27
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 6 » 09:06:29

Депутатская комиссия имеет много замечаний к реконструкции набережной: объект не приняли. ВИДЕО

Сегодня, 09:06:35 838 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Депутатская комиссия имеет много замечаний к реконструкции набережной: объект не приняли. ВИДЕО

 Депутатская комиссия Житомирского горсовета осмотрела реконструкцию набережной в парке Гагарина и не приняла объект. Есть слишком много замечаний.

Как сообщается в сюжете Союз-ТВ, КП "Міськсвітло" имеет нарекания относительно новой электрической линии, которая должна обеспечивать подсветку моста.

Порцию критики получила тротуарная плитка с озеленением. Из покрытия, по замыслу проектантов, должна расти трава. Однако, коммунальщики не знают, как за ним ухаживать и обслуживать.

Депутаты подняли вопрос отсутствия живых растительных скульптур. Депутат Елена Розенблат, фирма которой занимается реконструкцией, отметила, что скульптуры не установили из-за того, что в Житомире нет фирм, которые могли бы заниматься ими. Кроме того, каждая живая фигура требует подведения полива.

Также члены комиссии говорили о болардах. Если их не установить, то вся набережная будет запаркована автомобилями.
 
 

Предыстория


Масштабная реконструкция набережной началась в марте 2019 года. Подрядчиком является ДП "Фаворит ОПТ".

На реконструкцию набережной вдоль реки Тетерев Европейский Союз выделил Житомиру 12 млн гривен.

Работы на объекте должны были завершить еще в 2020 году.

Сроки сдачи в эксплуатацию неоднократно переносили. Набережную обещали закончить до конца августа 2021 года.
Тэги: Набережная, Житомир, реконструкция
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus