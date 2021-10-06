Депутатская комиссия имеет много замечаний к реконструкции набережной: объект не приняли. ВИДЕО

Депутатская комиссия Житомирского горсовета осмотрела реконструкцию набережной в парке Гагарина и не приняла объект. Есть слишком много замечаний.
Как сообщается в сюжете Союз-ТВ, КП "Міськсвітло" имеет нарекания относительно новой электрической линии, которая должна обеспечивать подсветку моста.
Порцию критики получила тротуарная плитка с озеленением. Из покрытия, по замыслу проектантов, должна расти трава. Однако, коммунальщики не знают, как за ним ухаживать и обслуживать.
Депутаты подняли вопрос отсутствия живых растительных скульптур. Депутат Елена Розенблат, фирма которой занимается реконструкцией, отметила, что скульптуры не установили из-за того, что в Житомире нет фирм, которые могли бы заниматься ими. Кроме того, каждая живая фигура требует подведения полива.
Также члены комиссии говорили о болардах. Если их не установить, то вся набережная будет запаркована автомобилями.