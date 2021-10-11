За сприяння команди «Слуга Народу» 12 громад Житомирщини отримали нові шкільні автобуси

За сприяння народних депутатів України від фракції «Слуга Народу» 12 територіальних громад Житомирщини отримали нові шкільні автобуси. Закупили їх у межах державної програми «Шкільний автобус».
На майдані Корольова, перед будівлею Житомирської облдержадміністрації, відбулася урочиста передача громадам нових шкільних автобусів. Ключі та документи від транспортних засобів представникам громад вручав народний депутат України, голова Житомирської обласної партійної організації «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко разом із головою облдержадміністрації Віталієм Бунечком та головою облради від партії «Слуга Народу» Володимиром Федоренком.
Нові автобуси придбані у межах програми «Шкільний автобус» на умовах співфінансування: 70% – сплачує держава, 30% – громада. Вартість кожного – майже 1,7 мільйон гривень.
«Шкільні автобуси» – це також частина програми «Велике будівництво», яку ініціював Президент України Володимир Зеленський і реалізує його команда «Слуга Народу». На цьому наголошує нардеп Арсеній Пушкаренко.
«Новенькі автобуси, що стоять за моєю спиною, – це також частина «Великого будівництва» і нової інфраструктури України, яку сьогодні ініціював Президент України Володимир Зеленський і реалізовує наша команда «Слуга Народу. Ми розбудовуємо інфраструктуру, зокрема, освітню – нові школи та садочки. Ми розбудовуємо дорожню інфраструктуру, по якій їздять шкільні автобуси. Ми сьогодні забезпечуємо громади новими шкільними автобусами, щоб наші маленькі громадяни мали безпечний та комфортний доступ до освіти», – каже він.
Транспорт оснащений системою гучного зв'язку, ременями безпеки і сигнальними маяками. Тепер школярі навіть із найвіддаленіших куточків добиратимуться до школи вчасно і в комфорті. Водіям автобусів новий транспорт до вподоби. Впевнені, тепер дітвора із задоволенням їздитиме до школи.
«Для дітей дуже файний. Їм буде до вподоби. Добре, що держава про них піклується», – ділиться враженнями водій Сергій Кравець.
Загалом на Житомирщині у цьому році до шкіл підвозять 18 тисяч учнів та 3 тисячі педпрацівників. Всього в області працює 312 шкільних автобусів. За останні три роки закуплено 56 одиниць. А для повного оновлення автопарку в області ще потрібно близько 30 таких автобусів.
«На жаль, ми задовольнили лише третину потреб. Разом з Арсенієм Пушкаренком будемо намагатися у наступному році закрити ще хоча б половину потреб», – зазначив голова облдержадміністрації Віталій Бунечко.
Забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожного учня у сільській місцевості – головний пріоритет команди «Слуга Народу». Це частина «Великого будівництва» і розвитку нової інфраструктури України.
«Ми сьогодні розбудовуємо інфраструктуру, у тому числі – освітню. Наразі нові шкільні автобуси довозять наших дітей по нових дорогах до нових – побудованих та відремонтованих – шкіл та дитячих садочків. Ми прагнемо, щоб кожна дитина, навіть у найвіддаленіших населених пунктах, отримувала якісну освіту і була конкурентна на ринку освіти і на ринку праці на рівні з дітьми Житомира чи Києва», – зазначив народний депутат Арсеній Пушкаренко.
Вже найближчим часом шкільні автобуси почнуть розвозити на навчання дітей 12 громад: Коростенської, Коростишівської, Олевської, Брусилівської, Семенівської, Баранівської, Лугинської, Овруцької, Радомишльської, Ружинської, Хорошівської та Чуднівської.
До кінця року нові автобуси отримають ще 3 громади.