За сприяння команди «Слуга Народу» 12 громад Житомирщини отримали нові шкільні автобуси

«Ми сьогодні розбудовуємо інфраструктуру, у тому числі – освітню. Наразі нові шкільні автобуси довозять наших дітей по нових дорогах до нових – побудованих та відремонтованих – шкіл та дитячих садочків. Ми прагнемо, щоб кожна дитина, навіть у найвіддаленіших населених пунктах, отримувала якісну освіту і була конкурентна на ринку освіти і на ринку праці на рівні з дітьми Житомира чи Києва», – зазначив народний депутат Арсеній Пушкаренко.