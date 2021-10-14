Украина отмечает День защитников и защитниц, День казачества и праздник Покрова

14 октября украинцы празднуют сразу три праздника. Первый - Праздник Покрова Божией Матери, второй - День украинского казачества, третий праздник самый молодой - День защитников и защитниц Украины.
Покров Пресвятой Богородицы
Праздник Покрова является для восточных славян. И по преданию, оно связано с тем, что люди, которые молились во Влахернском храме в Константинополе в 910 году, - явилась Богородица, которая свой омофор (покрывало для головы) растянула над людьми для того, чтобы защитить их от нашествия мусульман. На следующий день захватчики покинули город.
Покров считается днем прихода зимы. К этой дате часто начинаются первые заморозки. К 14 октября собирают весь урожай, а скот уже не выгоняют на пастбище. В этот день стоит посетить церковную службу и прочесть молитву Богородице. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы считается удачным для свадьбы. Заключенный в эту дату брак будет крепким и счастливым.
В некоторых регионах выпекали специальный хлеб, каравай и старались не обижать друг друга, не оскорблять Господа и Деву Марию. В этот праздник нельзя стирать, убирать, копать, также не может делать шитья, то есть иглу брать. Запрещено ругаться, ссориться. И также очень часто в некоторых регионах Украины запрещали употреблять алкоголь.
День казачества
С праздником Покрова совпадает празднование Дня украинского казачества. Издавна Богоматерь считалась покровительницей всего украинского казачества. А на Сечи запорожские казаки построили церковь в честь Покрова Богородицы с ее иконой. Именно в этот день казаки собирали Великую раду, на которой выбирали гетмана и определялись с последующими военными планами.
Известный украинский этнограф Олекса Воропай писал, что после разрушения Екатериной II Запорожской Сечи, казаки, следуя за Дунай, несли с собой икону Покрова Пресвятой Богородицы.
Интересно, что казаки настолько глубоко и искренне уважали образ Покрова Божией Матери, верили в ее силу и торжественно праздновали этот день, что в народе закрепилось и второе название праздника - Казацкая Покрова.
День защитников и защитниц
В 2014 году, из-за того, что началась вооруженная агрессия России, в обществе начались всё больше и больше усиливаться тенденции декоммунизации — то есть отказ от советских традиций, символов и праздников. Поэтому в том же году действующая власть отменила празднование Дня защитника Отечества (23 февраля) и начала празднования Дня защитника Украины. Дата 14 октября было выбрана потому, что в Украине чествования нашего войска на Покров - это историческая традиция.
С 2015 года этот праздник - нерабочий день, а 5 августа 2021 праздник был переименован в День защитников и защитниц Украины.
В этот день следует почитать украинских героев и героинь: тех, кто защищал нас, Украину и ее территориальную целостной на кровавых боях. 14 октября надо отмечать мужество и героизм этих людей, а также благодарить за чистое небо над головой.