Житомирские студентки разработали мобильное приложение для изучения химии

«К сожалению, в учебных заведениях изучение естественных дисциплин, в частности химии, проходит без использования необходимого оборудования и реагентов из-за их высокой стоимости. Поэтому наши студентки предложили визуализировать все процессы и химические реакции с помощью технологии дополненной реальности. Таким образом мобильное приложение AR School дает возможность показывать химические вещества, реагенты, их взаимодействие между собой по каждой из тем, которую проходят ученики в школе», - отметила Молодецкая.
«Все изображения, используемые в приложении, являются уникальными. Студентки открывают учебник химии, знакомятся с учебным материалом, пересматривают фото и видео с реагентами и реакциями, а затем самостоятельно создают рисунки, после чего сочетают графический контент с программной частью. Каждый реагент представлен в виде карточки. Путем соединения необходимого количества карточек и реагентов мы имеем возможность видеть химическую реакцию», - добавила руководитель научно-технической лаборатории Инжиниринговой школы Noosphere.