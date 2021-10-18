Житомирские студентки разработали мобильное приложение для изучения химии

«К сожалению, в учебных заведениях изучение естественных дисциплин, в частности химии, проходит без использования необходимого оборудования и реагентов из-за их высокой стоимости. Поэтому наши студентки предложили визуализировать все процессы и химические реакции с помощью технологии дополненной реальности. Таким образом мобильное приложение AR School дает возможность показывать химические вещества, реагенты, их взаимодействие между собой по каждой из тем, которую проходят ученики в школе», - отметила Молодецкая.