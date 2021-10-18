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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2021 » Октябрь » 18 » 13:31:50

Житомирские студентки разработали мобильное приложение для изучения химии

Сегодня, 13:31:38 600 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирские студентки разработали мобильное приложение для изучения химии

 В Житомире на базе инжиниринговой школы при Полесском национальном университете студентки разработали мобильное приложение для изучения химии AR School.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководителя научно-технической лаборатории Инжиниринговой школы Noosphere Екатерину Молодецкую.
 

«К сожалению, в учебных заведениях изучение естественных дисциплин, в частности химии, проходит без использования необходимого оборудования и реагентов из-за их высокой стоимости. Поэтому наши студентки предложили визуализировать все процессы и химические реакции с помощью технологии дополненной реальности. Таким образом мобильное приложение AR School дает возможность показывать химические вещества, реагенты, их взаимодействие между собой по каждой из тем, которую проходят ученики в школе», - отметила Молодецкая.


По ее словам, приложение AR School состоит из двух модулей. Первый - это модуль визуализации химических реакций, а второй включает тестовые задания, методические материалы.


 

«Все изображения, используемые в приложении, являются уникальными. Студентки открывают учебник химии, знакомятся с учебным материалом, пересматривают фото и видео с реагентами и реакциями, а затем самостоятельно создают рисунки, после чего сочетают графический контент с программной частью. Каждый реагент представлен в виде карточки. Путем соединения необходимого количества карточек и реагентов мы имеем возможность видеть химическую реакцию», - добавила руководитель научно-технической лаборатории Инжиниринговой школы Noosphere.


Приложение AR School ориентировано на программу по химии, утвержденную Министерством образования и науки. Его разработчики постоянно общаются с учителями химии, которые работают в школе и обязательно учитывают их пожелания.
 
Фото: Инжиниринговая школа Noosphere


Над разработкой приложения AR School работают студентки Полесского национального университета Мария Вакуленко, Ольга и Ирина Миненко. Сейчас их разработка попала в полуфинал конкурса стартап-проектов в области информационных технологий IT_EUREKA.
Тэги: Разработка, студенты, приложение, химия
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Комментариев: 2
2257343
1 Оксана (2257343)   • 13:49:26, Сегодня [Материал]

Молодці
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 13:58:20, Сегодня [Материал]

так а где приложение?
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