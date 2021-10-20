Як правильно обрати ламінат для будинку або квартири?

Вітальня, як правило, є найбільш виразною частиною будинку або квартири. Саме в цьому приміщенні господарі приймають гостей, проводять вечірки і влаштовують сімейні посиденьки. З огляду на призначення і особливості експлуатації кімнат, ламінат слід вибирати дотримуючись важливих порад.
Стійкість ламінату
Перший показник це клас виробу, який вказує на стійкість ламінату до зовнішнього впливу. Клас визначається якістю просочування паперу меланіном. Їх всього шість, чим нижче цифра, тим слабкіше міцність і довговічність покриття
Ламінат класів 21,22 і 23 мало чим відрізняються один від одного і підходять для покриття підлог в приміщеннях, в яких Ви будете перебувати рідко. Він не переносить фізичних впливів, подряпин і навантаження. Починаючи з 31 класу, міцність ламінату збільшується. Він добре підходить для покриття підлоги, в місцях маленького скупчення людей, залів для конференцій. Дуже добре підходить і для будинку. Клас 32 ідеальний для віталень, кухонь
, місць, де ймовірність пошкодження дуже висока. 33 клас ламінату рекомендований для використання у великих приміщеннях, спортзалах. Термін служби даного класу ламінату обчислюється 15-20 -ю роками. Це самий міцний і довговічний продукт серед ламінату
Вологостійкість ламінату
Важливим показником є вологостійкість ламінату. Перед тим як вибрати ламінат, для кухонних приміщень, зверніть увагу на цей показник. При слабкій вологостійкості виробів з ламінату, волога, яка потрапляє на шви ламелей, буде деформувати, і пошкоджувати ламінат. Ознакою високої вологостійкості ламінату є обробка воском замків, нижній шар покривається додатковим шаром вологостійкої просочення.
Якісний виріб з ламінату здатне витримувати контакт з водою до трьох годин, без наслідків. Звичайно, в магазині визначити вологостійкість ламінату буде складно. Доведеться довіритися словам продавців і маркуванню на етикетках
Види замків ламінату
Завжди звертайте увагу на замки, перед тим як купити ламінат
. Існує кілька видів замків, що відрізняються один від одного принципом роботи і способом з'єднання елементів:
- Lock,
- Click,
- T — Lock,
- 5G,
- Megalock
Тип поверхні ламінату розділяється на кілька категорій. Натуральний, звичайний, текстурний, дерево та інші. Це чисто візуальна характеристика, але варто знати, перед тим як купити ламінат, що рифлені поверхні красиві, але набагато швидше забиваються брудом і пилом
Товщина ламінату
Товщина ламінату грає велику роль. Саме від неї залежить шумо і теплоізоляція підлоги. У монтажі товстий ламінат набагато простіше і зручніше, з'єднання замків міцні і надійні. У магазинах продається ламінат від 6 до 12 міліметрів. Оптимальним вибором буде купити ламінат від 8 і більше міліметрів
Перед тим як обрати ламінат і оплатити покупку, огляньте уважно його ще раз. Оцініть вагу і запах матеріалу. Легкий, з різким неприємним запахом ламінат, ознака неякісного виробу. Хороший якісно виготовлений ламінат не повинен мати запаху
Зверніть увагу на рівність дошки з ламінату. Вигин на торці говорить про неправильне зберігання товару. При виборі вологостійкого ламінату це не сильно має значення, а для звичайного, може привести до проблеми в подальшому.
Дотримуючись наших рекомендацій ви зможете вдало обрати ламінат
який буде якісно і довго служити вам.