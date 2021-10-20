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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 20 » 10:37:15

В общежитии Житомирского агротехколледжа произошел пожар: пострадали две студентки

Сегодня, 10:37:15 736 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В общежитии Житомирского агротехколледжа произошел пожар: пострадали две студентки

 В ночь на 20 октября произошел пожар в студенческом общежитии Житомирского агротехнического колледжа. В результате пожара пострадали две девушки.

Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области.

«В 00:51 20 октября поступило сообщение о пожаре в комнате размером 5 на 3 метра на пятом этаже 5-этажного общежития №3 Житомирского агротехнического колледжа. Во время пожара пострадали две девушки», - сообщили в ГУ ГСЧС.

С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» студентки были госпитализированы в центральную детскую городскую больницу.

Пожар ликвидировали в 01:16. Огонь успел уничтожить кровать и повредить стены. Причины возгорания выясняются.
Тэги: пожар, общежитие, Житомир, студентки
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