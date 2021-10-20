В общежитии Житомирского агротехколледжа произошел пожар: пострадали две студентки

В ночь на 20 октября произошел пожар в студенческом общежитии Житомирского агротехнического колледжа. В результате пожара пострадали две девушки.
Об этом сообщает Житомир.info
со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области.
«В 00:51 20 октября поступило сообщение о пожаре в комнате размером 5 на 3 метра на пятом этаже 5-этажного общежития №3 Житомирского агротехнического колледжа. Во время пожара пострадали две девушки»
, - сообщили в ГУ ГСЧС.
С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» студентки были госпитализированы в центральную детскую городскую больницу.
Пожар ликвидировали в 01:16. Огонь успел уничтожить кровать и повредить стены. Причины возгорания выясняются.