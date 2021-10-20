Депутат від «Нашого краю» забезпечив меблями інфекційну лікарню на Житомирщині

За кошти мецената, депутата Житомирської облради від партії «Наш край» Ігоря Ходака в інфекційне відділення Чуднівської лікарні закупили 15 комплектів столів зі стільцями. Необхідні меблі передала лікарні депутатка Чуднівської міської ради від «Нашого краю» Анастасія Кравчук.
Меценат постійно допомагає медичним закладам області, наразі за ініціативи та фінансової підтримки Ігоря Ходака в двох лікарнях вже встановлені та працюють кисневі станції.
На цьому депутат не зупиняється, адже розуміє важливість медичних потреб в період пандемії. Інфекційне відділення – це передова боротьби з COVID – 19, і тому дуже важливо, укомплектувати та забезпечити його усім необхідним.
Пресслужба партії «Наш край»