Сообщение о заминировании житомирского суда оказалось фейком: полиция ищет автора звонка

21 октября на спецлинию "102" поступило телефонное сообщение о заминировании суда в Житомире. Полицейские работали в местах расположения 6 судебных органов, поскольку абонент не уточнил информацию.
Как сообщили "ЖЖ
" в ГУ Нацполиции Житомирской области, из судебных учреждений была проведена эвакуация людей, всего около 400 работников и посетителей. Временно был ограничен доступ в помещения.
В результате обысков никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.
"По состоянию на 14:30 обследования завершено, никаких угроз безопасности людей не обнаружено"
, - информирует полиция.
В настоящее время полицейские работают над поиском автора звонка. Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.