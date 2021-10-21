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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 21 » 15:34:25

Сообщение о заминировании житомирского суда оказалось фейком: полиция ищет автора звонка

Сегодня, 15:34:25 384 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сообщение о заминировании житомирского суда оказалось фейком: полиция ищет автора звонка

 21 октября на спецлинию "102" поступило телефонное сообщение о заминировании суда в Житомире. Полицейские работали в местах расположения 6 судебных органов, поскольку абонент не уточнил информацию.

Как сообщили "ЖЖ" в ГУ Нацполиции Житомирской области, из судебных учреждений была проведена эвакуация людей, всего около 400 работников и посетителей. Временно был ограничен доступ в помещения.

В результате обысков никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

"По состоянию на 14:30 обследования завершено, никаких угроз безопасности людей не обнаружено", - информирует полиция.

В настоящее время полицейские работают над поиском автора звонка. Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.
Тэги: суд, заминирование, полиция
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