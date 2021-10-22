В Житомире полиция задержала «минера» судов: ему грозит до 6 лет тюрьмы

Правоохранители задержали в Житомире мужчину, который 21 октября позвонил в полицию и сообщил о заминировании здания суда.
Как сообщалось, из судебных учреждений были эвакуированы около 400 работников и посетителей. Специалисты взрывотехнической службы никаких опасных предметов не обнаружили
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По данному факту было начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Оперативники криминальной полиции Житомирского райуправления совместно с сотрудниками УСБУ в области установили, что звонок был осуществлен с телефона 31-летнего житомирянина.
"Мужчина ранее уже неоднократно попадал в поле зрения полицейских, привлекался к уголовной ответственности, а сейчас находится под круглосуточным домашним арестом на период расследования ряда имущественных преступлений, в которых он подозревается", - сообщил начальник Житомирского РУП Сергей Синявский.
Следователи полиции задержали мужчину. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.