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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 23 » 14:07:14

В карьере на окраине Житомира нашли тело мужчины: полиция просит помочь установить личность

Сегодня, 14:07:14 343 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В карьере на окраине Житомира нашли тело мужчины: полиция просит помочь установить личность

 22 октября в карьере по улице Слободской в ​​Житомире было обнаружено тело мужчины. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы полиции.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего.

По информации полиции, мужчине около 30-40 лет, среднего телосложения, рост 180 см, вес 70-80 кг, лицо овальное, короткие волосы, на теле отсутствуют шрамы, родинки, татуировки или другие особые приметы.

Был одет в темную футболку с белым изображением пумы (небольшого размера), спортивную кофту с капюшоном синего цвета с логотипом фирмы «NIKE» и надписью на левом рукаве белым цветом «JUST DO IT», синие спортивные штаны с логотипом фирмы «NIKE», черные кроссовки с оранжевыми вставками и белой подошвой.

«Уважаемые граждане, посмотрите внимательно на фото. Если вы владеете какой-либо информацией о личности мужчины или обстоятельств его гибели, просим проинформировать по номерам 0934564553, 0671066893 или 102», - призывают правоохранители.





Фото: полиция
Тэги: Житомир, труп, мужчина
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