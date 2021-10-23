В карьере на окраине Житомира нашли тело мужчины: полиция просит помочь установить личность

22 октября в карьере по улице Слободской в Житомире было обнаружено тело мужчины. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы полиции.
Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего.
По информации полиции
, мужчине около 30-40 лет, среднего телосложения, рост 180 см, вес 70-80 кг, лицо овальное, короткие волосы, на теле отсутствуют шрамы, родинки, татуировки или другие особые приметы.
Был одет в темную футболку с белым изображением пумы (небольшого размера), спортивную кофту с капюшоном синего цвета с логотипом фирмы «NIKE» и надписью на левом рукаве белым цветом «JUST DO IT», синие спортивные штаны с логотипом фирмы «NIKE», черные кроссовки с оранжевыми вставками и белой подошвой.
«Уважаемые граждане, посмотрите внимательно на фото. Если вы владеете какой-либо информацией о личности мужчины или обстоятельств его гибели, просим проинформировать по номерам 0934564553, 0671066893 или 102»
, - призывают правоохранители.
Фото: полиция