Депутат від «Нашого краю» допоміг відремонтувати дорогу на Житомирщині

В селі Велика Козара Романівської громади Житомирської області на прохання місцевих жителів відремонтували дорогу. Фінансову допомогу у проведенні робіт надав депутат Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край» Ігор Ходак.
За підтримки мецената Ігоря Ходака на прохання жителів села Велика Козара у їхньому населеному пункті відгрейдували та підсипали відсівом дорогу. До організації цих дорожніх робіт долучився також секретар Романівської селищної ради Юрій Чумаченко, а також депутати та підприємці. Після робіт сільська дорога стала зручною та безпечною. Жителі громади вдячні за допомогу та розвиток благоустрою села.
«Висловлюємо щирі слова подяки за Вашу підтримку, за те що Ви не стоїте осторонь проблем нашого села. Нехай Ваша доброта і щедрість повернуться до Вас сторицею
», - подякували жителі села Велика Козара.
Пресслужба політичної партії «Наш край»