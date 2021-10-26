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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Октябрь » 26 » 13:40:44

С 5 по 7 ноября в Житомире пройдёт Чемпионат области по боксу   PR  

Вчера, 13:40:44 469 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 5 по 7 ноября в Житомире пройдёт Чемпионат области по боксу

 С 5 по 7 ноября (листопада) 2021 года в Житомире будет проведён Чемпионат области по боксу среди юношей, юниоров, молодежи и взрослых.

В Чемпионате области будут принимать участие спортсмены всех возрастных и весовых категорий, согласно действующих Правил Международной ассоциации АИВА.

Адрес проведения Чемпионата – г. Житомир, ул. Скорульского, 5.

Просим меценатов, а ими могут быть партии, депутаты, супермаркеты, банки, аптеки и другие организации, а также частные лица, оказать помощь в проведении Чемпионата, награждении детей призами.

Помним, что чужих детей не бывает. Бокс является самым ярким видом спорта. Ввиду сильнейшей конкуренции, чемпионы области в будущем очень быстро становятся чемпионами Европы, чемпионами Украины, чемпионами Мира. Яркий пример – братья Кличко, Усик. Благодаря таким великим боксёрам, Украину знают все и во всём мире. 

Вы, господа меценаты, имеете счастье поучаствовать в становлении будущих звёзд ринга - выдающихся боксёров, сможете поучаствовать в привлечении молодёжи к здоровому образу жизни. 

С огромным уважением к меценатам. Контактный телефон первый вице-президента Житомирской областной федерации бокса Евгения Ревенко: 063 242 81 34

Член исполкома Житомирской областной федерации бокса Александр Коцюбко
Тэги: бокс, Коцюбко
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