С 5 по 7 ноября в Житомире пройдёт Чемпионат области по боксу

С 5 по 7 ноября (листопада) 2021 года в Житомире будет проведён Чемпионат области по боксу среди юношей, юниоров, молодежи и взрослых.
В Чемпионате области будут принимать участие спортсмены всех возрастных и весовых категорий, согласно действующих Правил Международной ассоциации АИВА.
Адрес проведения Чемпионата – г. Житомир, ул. Скорульского, 5.
Просим меценатов, а ими могут быть партии, депутаты, супермаркеты, банки, аптеки и другие организации, а также частные лица, оказать помощь в проведении Чемпионата, награждении детей призами.
Помним, что чужих детей не бывает. Бокс является самым ярким видом спорта. Ввиду сильнейшей конкуренции, чемпионы области в будущем очень быстро становятся чемпионами Европы, чемпионами Украины, чемпионами Мира. Яркий пример – братья Кличко, Усик. Благодаря таким великим боксёрам, Украину знают все и во всём мире.
Вы, господа меценаты, имеете счастье поучаствовать в становлении будущих звёзд ринга - выдающихся боксёров, сможете поучаствовать в привлечении молодёжи к здоровому образу жизни.
С огромным уважением к меценатам. Контактный телефон первый вице-президента Житомирской областной федерации бокса Евгения Ревенко: 063 242 81 34
Член исполкома Житомирской областной федерации бокса Александр Коцюбко