Партія Кличка запускає нову платформу взаємодії з українцями «Українська команда УДАР»

Партія Віталія Кличка запускає платформу «Українська команда УДАР»
для взаємодії з українцями, які хочуть впливати на політику. Платформу презентували під час наради за участі голів обласних організацій партії та лідерів місцевого самоврядування. Про це повідомляє офіційний сайт партії
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«УДАР Віталія Кличка» розвивається. Ми запускаємо унікальну платформу прямого діалогу з громадянами. Завдяки цьому програма партії відображатиме позицію українців з ключових питань. І ми тут говоримо не про популізм, а про реальний план дій, коли люди будуть готові долучитись до втілення змін, які підтримали. Платформою зможуть користуватись мільйони українців, які прагнуть долучитись до втілення змін в країні і впливати на політичні процеси
», – зазначає Артур Палатний, керівник виконкому партії «УДАР Віталія Кличка».
Лідер партії Віталій Кличко подякував партійцям за роботу і наголосив на спільних цінностях під час наради.
«Якщо будемо разом, якщо ми не поступимося своїми цінностями, ми зможемо подолати будь-які перешкоди. Сьогодні наше завдання – продовжити рух, який ми почали. Зробити Україну сильною, заможною і демократичною державу, рівнозначним партнером у європейській спільноті»,
– сказав Віталій Кличко.
Участь в нараді взяли лідер Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка» Олег Дзюбенко та заступник голови осередку Ігор Гундич.
«Спільні цінності та соціально-важливі проєкти здатні по-справжньому об’єднати українців. Наша команда пропонує реальні інструменти для втілення цих задумів. Я закликаю усіх небайдужих, активних громадян долучатися до «УДАРу Віталія Кличка» і разом будувати ту успішну Україну в якій хочемо жити ми, в якій зростатимуть наші діти
», – зазначив Олег Дзюбенко.
Долучитися: https://uateam.udar.party/