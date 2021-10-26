Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 27 Октября 2021    02:30:32
|
Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Октябрь » 26 » 14:42:04

Партія Кличка запускає нову платформу взаємодії з українцями «Українська команда УДАР»   ПОЛІТИКА  

Вчера, 14:42:04 376 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Партія Кличка запускає нову платформу взаємодії з українцями «Українська команда УДАР»

 Партія Віталія Кличка запускає платформу «Українська команда УДАР» для взаємодії з українцями, які хочуть впливати на політику. Платформу презентували під час наради за участі голів обласних організацій партії та лідерів місцевого самоврядування. Про це повідомляє офіційний сайт партії.

«УДАР Віталія Кличка» розвивається. Ми запускаємо унікальну платформу прямого діалогу з громадянами. Завдяки цьому програма партії відображатиме позицію українців з ключових питань. І ми тут говоримо не про популізм, а про реальний план дій, коли люди будуть готові долучитись до втілення змін, які підтримали. Платформою зможуть користуватись мільйони українців, які прагнуть долучитись до втілення змін в країні і впливати на політичні процеси», – зазначає Артур Палатний, керівник виконкому партії «УДАР Віталія Кличка».

Лідер партії Віталій Кличко подякував партійцям за роботу і наголосив на спільних цінностях під час наради.

«Якщо будемо разом, якщо ми не поступимося своїми цінностями, ми зможемо подолати будь-які перешкоди. Сьогодні наше завдання – продовжити рух, який ми почали. Зробити Україну сильною, заможною і демократичною державу, рівнозначним партнером у європейській спільноті», – сказав Віталій Кличко.

Участь в нараді взяли лідер Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка» Олег Дзюбенко та заступник голови осередку Ігор Гундич.

«Спільні цінності та соціально-важливі проєкти здатні по-справжньому об’єднати українців. Наша команда пропонує реальні інструменти для втілення цих задумів. Я закликаю усіх небайдужих, активних громадян долучатися до «УДАРу Віталія Кличка» і разом будувати ту успішну Україну в якій хочемо жити ми, в якій зростатимуть наші діти»,  – зазначив  Олег Дзюбенко.

Долучитися: https://uateam.udar.party/





Тэги: УДАР Виталия Кличко
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus