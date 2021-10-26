Глава Житомирской ОГА похвастался ремонтом 5 км дороги в Романовской громаде. ФОТО

Скриншот Google maps

"Более 3,5 тысяч жителей близлежащих сел постоянно страдали от ужасного состояния дорожного покрытия, особенно осенью и зимой, когда ямы на дороге наполнялись водой и превращали ее в полосу препятствий для автомобилей, автобусов и экстренной помощи", – написал в соцсети Виталий Бунечко.