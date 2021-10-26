Глава Житомирской ОГА похвастался ремонтом 5 км дороги в Романовской громаде. ФОТО

В Житомирской области частично отремонтировали дорогу Романов – Лесная Рудня – Межиречка. Речь идет о 5 км дороги от пгт Романов до села Монастырок.
По словам главы Житомирской ОГА, дорога не видела капитальный ремонт последние 35 лет.
Скриншот Google maps
"Более 3,5 тысяч жителей близлежащих сел постоянно страдали от ужасного состояния дорожного покрытия, особенно осенью и зимой, когда ямы на дороге наполнялись водой и превращали ее в полосу препятствий для автомобилей, автобусов и экстренной помощи", – написал в соцсети Виталий Бунечко.
На сегодняшний день здесь уже уложено новое дорожное покрытие, нанесена разметка и завершены работы по установке барьеров, перильного ограждения и дорожных знаков.
Фото: Віталій Бунечко / Facebook
Общая стоимость капремонта – 46,39 млн гривен. Работы выполняло ООО "БУДСТАНДАРТ ЛТД".
Напомним, объявлен тендер на ремонт 44 км дороги Барановка – Высокая Печь
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Скриншот Prozorro