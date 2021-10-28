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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 28 » 08:58:25

Из-за железнодорожной аварии на Житомирщине опаздывают два десятка поездов

Сегодня, 08:58:47 577 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за железнодорожной аварии на Житомирщине опаздывают два десятка поездов

 Из-за схода грузовых вагонов в Житомирской области ряд поездов изменил маршруты движения, а 20 пассажирских поездов следовали с задержкой. Об этом сообщила "Укрзалізниця".

Так, поезда дальнего сообщения, следовавшие в направлении Казатина и обратно, поехали через Фастов - Житомир - Бердичев.

Скоростной "Интерсити+" №716 Перемышль - Киев и поезд №29/30 Киев - Ужгород поехали через Коростень и Шепетовку.

Сообщено об опоздании на 6 часов поезда №105 Киев - Одесса.

Задержка до 5 часов у поездов:
 
  • №41 Днепр - Трускавец;
  • №771 Киев - Хмельницкий;
  • №110 Львов - Херсон.

Задержка до 4 часов у поездов:
 
  • №769 Киев - Каменец-Подольский;
  • №357 Киев - Рахов;
  • №763 Киев - Одесса;
  • №747 Киев - Львов;
  • №145 Киев - Измаил;
  • №82 Ужгород - Киев;
  • №22 Трускавец - Харьков;
  • №138 Хмельницкий - Лисичанск;
  • №49 Киев - Трускавец;
  • №41 Трускавец - Днепр;
  • №50 Трускавец - Киев;
  • №770 Каменец-Подольский - Киев;
  • №14/114 Чоп, Солотвино - Киев;
  • №30 Ужгород - Киев;
  • №70/69 Мариуполь - Львов;
  • №69/70 Львов - Мариуполь;
  • №145 Измаил - Киев;
  • №772 Хмельницкий - Киев;
  • №134 Рахов - Николаев;
  • №88 Ковель - Новоалексеевка;
  • №771 Киев - Хмельницкий;
  • №139 Киев - Каменец-Подольский;
  • №715 Киев - Перемышль.

Поезд №81 Киев – Ужгород задерживается на 2 часа. К 10:00 откроют замедленное движение по участку, где произошла авария.

Напомним, сход грузовых вагонов произошел 27 октября недалеко от села Чернорудка
 
Тэги: железная дорога, авария, Житомирщина, поезда
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