Из-за железнодорожной аварии на Житомирщине опаздывают два десятка поездов

Из-за схода грузовых вагонов в Житомирской области ряд поездов изменил маршруты движения, а 20 пассажирских поездов следовали с задержкой. Об этом сообщила "Укрзалізниця
".
Так, поезда дальнего сообщения, следовавшие в направлении Казатина и обратно, поехали через Фастов - Житомир - Бердичев.
Скоростной "Интерсити+" №716 Перемышль - Киев и поезд №29/30 Киев - Ужгород поехали через Коростень и Шепетовку.
Сообщено об опоздании на 6 часов поезда №105 Киев - Одесса.
Задержка до 5 часов у поездов:
Задержка до 4 часов у поездов:
- №41 Днепр - Трускавец;
- №771 Киев - Хмельницкий;
- №110 Львов - Херсон.
- №769 Киев - Каменец-Подольский;
- №357 Киев - Рахов;
- №763 Киев - Одесса;
- №747 Киев - Львов;
- №145 Киев - Измаил;
- №82 Ужгород - Киев;
- №22 Трускавец - Харьков;
- №138 Хмельницкий - Лисичанск;
- №49 Киев - Трускавец;
- №41 Трускавец - Днепр;
- №50 Трускавец - Киев;
- №770 Каменец-Подольский - Киев;
- №14/114 Чоп, Солотвино - Киев;
- №30 Ужгород - Киев;
- №70/69 Мариуполь - Львов;
- №69/70 Львов - Мариуполь;
- №145 Измаил - Киев;
- №772 Хмельницкий - Киев;
- №134 Рахов - Николаев;
- №88 Ковель - Новоалексеевка;
- №771 Киев - Хмельницкий;
- №139 Киев - Каменец-Подольский;
- №715 Киев - Перемышль.
Поезд №81 Киев – Ужгород задерживается на 2 часа. К 10:00 откроют замедленное движение по участку, где произошла авария.
Напомним, сход грузовых вагонов произошел 27 октября недалеко от села Чернорудка
.